Ingka Centres otvára coworking zadarmo v bratislavskom Avione

.

14.11.2023 (SITA.sk) -"Teší nás, že coworking Hej!Workstation bude súčasťou aj bratislavského Avionu," hovoría dodáva: "Názov hovorí sám za seba. Hej! [hei] znamená po švédsky ahoj a je to jedno z najsilnejších slov v našom každodennom jazyku – predstavuje spôsob, ako podnietiť nové konverzácie a nápady. Hej!Workstation je navrhnutý tak, aby bol príťažlivým priestorom, v ktorom sa sústreďuje pohostinnosť a ponuka množstva prístupných pracovných priestorov pre každého."Coworkingový priestor v bratislavskom Avione otvorí svoje priestory na 1. poschodí s ponukou 16 miest na prácu, ktoré si môžu záujemcovia rezervovať vopred online Priestor bude k dispozícii sedem dní v týždni od 8.00 do 20.00 hodiny s výnimkou štátnych sviatkov. Využívanie priestorov Hej!Workstation bude pre záujemcov zadarmo. K dispozícii je aj zasadacia miestnosť, ktorej využívanie je za poplatok so zľavou pre členov IKEA Family.Hej!Workstation premosťuje priepasť medzi prácou na diaľku a konceptom tradičných kancelárií. Priestor je premyslene navrhnutý v spolupráci s IKEA for Business. Priestor je koncipovaný ako lokálny hub pre podnikateľov a firmy s cieľom podporiť ich spoluprácu a rast. Je to miesto, kde sa inovácia stretáva s komunitou a kde sa práca stretáva s príjemnou atmosférou.Coworking Hej!Workstation bol po prvýkrát spustený v Portugalsku a získal pozitívnu spätnú väzbu od miestnych komunít aj jednotlivcov. Druhý coworking v Bratislave je ďalším príkladom nášho hyperlokálneho prístupu, keď ponúkame riešenia šité na mieru potrebám miestnych komunít. Hej!Workstation je súčasťou už vyvinutého a implementovaného konceptu flexibilného pracoviska s názvom Hej!Workshop. Tento koncept bol spustený v priestoroch Ingka Centres vo švédskom Štokholme v roku 2022, nasledovaný novým coworkingom, ktorý bude otvorený v americkom San Franciscu.Informačný servis