Ingušský súd anuloval kontroverznú dohodu o výmene územia s Čečenskom

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva/Magas 30. októbra (TASR) - Ústavný súd v ruskej severokaukazskej republike Ingušsko rozhodol v utorok o anulovaní kontroverznej dohody o výmene územia so susedným Čečenskom, ktorá vyvolala v regióne vlnu protestov. Informovala o tom agentúra AP.Ingušský ústavný súd zrušil dohodu o výmene území, ktorú v septembri podpísali predstavitelia oboch juhoruských republík. Zdôvodnil to tým, že na jej implementáciu je potrebný súhlas občanov v referende.Proti verdiktu ihneď protestoval ingušský vodca Junus-bek Jevkurov, ktorý obvinil súd z prekročenia právomocí. Podľa jeho názoru zostáva dohoda stále v platnosti a o jej prípadnom zrušení by mohol rozhodnúť jedine Ústavný súd Ruskej federácie, ktorý dozerá na dodržovanie federálnych zákonov.Dohoda o výmene území vyvolala vlnu rozsiahlych protestov v Ingušsku, kde jej odporcovia obviňujú Jevkurova zo zrady ingušských záujmov a vyzývajú ho na odstúpenie. Ingušský líder naopak tvrdí, že dohoda prispeje k stabilite celého ruského severného Kaukazu.Spory okolo výmeny území podľa agentúry AP odzrkadľujú dlhodobé napätie medzi Ingušskom a Čečenskom. Oba tieto regióny s prevažne moslimským obyvateľstvom tvorili za čias Sovietskeho zväzu jednu autonómnu republiku. Po jeho rozpade sa však v roku 1991 rozdelili a v súčasnosti sú obe republiky súčasťou Ruskej federácie.