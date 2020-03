Iniciatíva Bude to dobre chce podať pomocnú ruku neúplným rodinám a dôchodcom v núdzi

Nákup a distribúcia potravín

Existenčná kríza

29.3.2020 - Podať pomocnú ruku neúplným rodinám a dôchodcom, ktorí sa v súčasnej situácii ocitli v núdzi, má za cieľ iniciatíva Bude to dobre. V súvislosti s aktuálnou pandémiou koronavírusu ju vyhlásila nezisková organizácia Pierott z Prešova. Dôchodcom, osamelým starším ľuďom aj rodinám s deťmi chce iniciatíva zabezpečiť základné potraviny a hygienické pomôcky.Ako agentúru SITA informoval zakladateľ neziskovej organizácie Pierott Marián Beliš, projekt je realizovaný prostredníctvom stránky Bude to dobre tu. Na uvedenej stránke je možné podporiť iniciatívu finančnou čiastkou v ľubovoľnej výške, zároveň sa na nej môžu vyplnením formulára prihlásiť aj ľudia potrebujúci pomoc.Za vyzbierané peniaze nezisková organizácia nakúpi potraviny a pomôcky, ktoré následne aj rozvezie všetkým, ktorí sú v núdzi a potrebujú pomocnú ruku. Dôchodcom, osamelým starším ľuďom aj rodinám s deťmi iniciatíva zabezpečí základné potraviny a hygienické pomôcky.„Nevieme pomôcť všetkým. Naša pomoc je závislá od vyzbieraných prostriedkov. O tom, komu a ako sa pomôže, rozhodne tím ľudí z neziskovej organizácie Pierott. Každú žiadosť preverujeme a individuálne posudzujeme, aby sme si boli istí, že pomoc skončila naozaj tam, kde je najviac potrebná,“ uvádza sa na stránke výzvy.Ako uviedol Beliš, podľa štatistík žije na Slovensku zhruba 860-tisíc ľudí v nedostačujúcich ekonomických podmienkach. Do tohto počtu spadajú nielen dôchodcovia, ale aj neúplné rodiny s jedným rodičom, samoživiteľom, na ktorých sa novovzniknutá iniciatíva chce zamerať.„V aktuálnej situácii chceme pomôcť nielen deťom s jedným rodičom, ale aj ľuďom, ktorí sú v povinnej karanténe a rodinám, ktoré prišli pre pandémiu a bezpečnostné opatrenia o stály príjem a ocitli sa tak v existenčnej kríze. Rodinám s deťmi prostredníctvom iniciatívy zabezpečíme aj pomôcky na edukáciu a rozveselenie detí, aby zvládla celá rodina toto ťažké obdobie,” dodal Beliš s tým, že o každej podanej pomoci bude organizácia informovať na svojich sociálnych sieťach.Slovenská nezisková organizácia Pierott vznikla v roku 2013. Zameriava sa na pomoc deťom a rodinám. Počas šiestich rokov pôsobenia vďaka viac ako tisíc podporovateľom pomohla 300 deťom a rodinám zo 16-tich okresov Slovenska.