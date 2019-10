Iniciatíva Cesty pre Slovensko upozorňuje na krízy v regiónoch

Ondrej Lunter, archívna snímka. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Banská Bystrica 30. októbra (TASR) – Hoci Slovensko žije kauzami a celospoločenskými problémami, ktorých riešenie je pre tvár krajiny dôležité, nesmú prekryť mimoriadne dôležité témy, bytostne sa dotýkajúce občanov vo všetkých regiónoch. Konštatoval to v stredu podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ondrej Lunter. Informoval o výzve starostov, primátorov a zástupcov vyšších územných celkov združených v iniciatíve Cesty pre Slovensko, ktorá je adresovaná politickým stranám štyri mesiace pred parlamentnými voľbami.zdôraznil.Iniciatíva sa chce stretnúť s každou relevantnou politickou stranu, ktorá sa uchádza o dôveru voličov, prebrať problémy v regiónoch a žiadať konkrétny záväzok na ich riešenie.Okrem dlhodobo kritizovaného stavu ciest II. a III. triedy, na ktoré krajom chýba 230 miliónov eur, aby dobehli investičný dlh hromadiaci sa desiatky rokov a efektívnej regionálnej železničnej dopravy, sú to najmä dostupné sociálne služby a zdravotná starostlivosť. Ak sa nezačnú riešiť ihneď, hrozí v niektorých regiónoch sociálna kríza.varoval Lunter, jeden z iniciátorov výzvy.Podľa neho počet žiadateľov o sociálnu starostlivosť už teraz presahuje zvládnuteľné kapacity v zariadeniach pre seniorov a zariadeniach špecializovanej starostlivosti. Zabezpečenie sociálnych služieb bez centrálneho systémového riešenia a financovania zhoršuje situáciu každým dňom, a to aj vplyvom starnutia obyvateľstva.konštatoval Mikuláš Pál, krajský poslanec a poslanec mesta Banská Štiavnica.Závažným problémom, s ktorým zápasia slovenské regióny, je i zdravotná starostlivosť, predovšetkým zabezpečenie všeobecných a detských lekárov v mestách a obciach. Len v BBSK je v najbližších rokoch ohrozená pre viac ako 30.000 dospelých ľudí.dodal Stanislav Horník, krajský poslanec a primátor mesta Hriňová.