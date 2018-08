Iniciatíva Chceme veriť sa s D. Sakovou nezhodla

Archívna snímka, Denisa Saková Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. augusta (TASR) - Zástupcovia iniciatívy Chceme veriť vo štvrtok rokovali s ministerkou vnútra Denisou Sakovou (Smer-SD) o zmenách v polícii. Kritizovali novelu zákona o Policajnom zbore (PZ) SR, ktorá podľa nich nevedie k odpolitizovaniu polície. V kľúčových bodoch sa so Sakovou nezhodli. TASR o tom informoval Juraj Rizman z občianskeho združenia Via Iuris.Iniciatíva Chceme veriť, ktorú tvoria občianske organizácie Via Iuris, Nadácia Zastavme korupciu, Liga za ľudské práva, Inštitút SGI, Nadácia otvorenej spoločnosti a Nadácia Pontis, podala s podporou viac ako 5500 ľudí hromadnú pripomienku k návrhu novely zákona.povedala Kristína Babiaková z Via Iuris.povedala Zuzana Števulová z Ligy za ľudské práva.Saková vraj považuje návrh za pokrokový oproti právnym úpravám v iných európskych štátoch. Iniciatíva si však myslí, že novozvolený policajný prezident bude sedem rokov takmer neodvolateľný, pretože jeho odvolanie by vyžadovalo zhodu koaličných a opozičných strán.