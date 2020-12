Iniciatíva Climate Community Lab udelila granty

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.12.2020 (Webnoviny.sk) - Climate Community Lab, spoločný program organizácií EIT Climate-KIC, Ashoka, 4CF Strategic Foresight a Centra pre systémové riešenia, vybrala dva projekty, ktoré získali počiatočné financovanie v hodnote 20 000 eur. Climate Community Lab vyberala z viac ako 40-tich projektov, ktoré pomáhajú riešiť klimatické problémy. Projekty "Apro'heating 2.0” a "Potraviny pre Zem” preukázali, že cezhraničná spolupráca môže prispieť k zmenám v strednej a východnej Európe.Projekt Apro’tech vznikol cezhraničnou spoluprácou organizácií Habitat for Humanity - Hungary a Energy Agency of Plovdiv (EAP) - Bulharsko. Cieľom projektu Apro'tech je sprístupniť efektívne, bezpečné a ekologické vykurovacie technológie ľuďom z marginalizovaných skupín. Ich myšlienkou je navrhnúť, vyrobiť a otestovať prvé prototypy nízkonákladového vykurovania v regióne strednej a východnej Európy.Projekt "Potraviny pre Zem-Kompostujúce spoločenstvá pre klímu” vznikol cezhraničnou spoluprácou inštruktorky, dizajnérky a spoluzakladateľky startupu Urban Cultor v Bukurešti Cristinou Briziou, a sociálnej psychologičky, aktivistky a zakladateľky spoločnosti "Naše susedské združenie pre udržateľné prístupy” v Bulharsku, Irenou Sabewa. "Potraviny pre Zem” je komunitná iniciatíva podporujúca kompostovanie. Buduje nízkouhlíkovú infraštruktúru a poskytuje nízkouhlíkové služby ako je integrovaná a inovatívna zelená ekonomika a sociálny prístup.Corina Murafa, spoluriaditeľka organizácie Ashoka: "Stredná a východná Európa čelí od pádu železnej opony jednej z najväčších príležitostí aj výziev - zabezpečiť spravodlivú transformáciu a klimatický prechod, ktorý zmení našu ekonomiku a zohľadní potreby každého človeka. Aby sme to dosiahli, potrebujeme konkrétne kroky a riešenia v súlade s prístupom "bottom-up". Uvedomili sme si, že inovatívne riešenia od bežných ľudí existujú a musíme ich podporiť a zlepšiť. Preto sme v tomto roku zapojili do projektu Climate Community Lab množstvo iniciátorov, ktorí budujú dôveru a spoluprácu. Som rada, že sme mohli v spolupráci s EIT Climate-KIC ponúknuť 20 000 eur iniciatívam z Rumunska, Maďarska a Bulharska, ktoré priniesli "ready-to-invest” riešenia v oblasti komunitného poľnohospodárstva a energetickej efektívnosti.”Podpora a rozvoj klimatických nápadov patrí medzi aktivity spoločnosti Climate Community Lab, ktorá združuje inovátorov v strednej a východnej Európe. Granty majú cieľ identifikovať a zapojiť ľudí v tomto regióne, ktorí svojimi myšlienkami prispievajú ku klimatickým opatreniam.Informačný servis