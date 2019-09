Iniciatíva driving.digital 2019: Výskum a inovácie pre automobilový priemysel a inteligentnú dopravu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.9.2019 (Webnoviny.sk) -Cieľom konferencie je priblížiť potreby nových bezpečných riešení pre automobilový priemysel a inteligentnú dopravu a vytvoriť nové partnerské prepojenia pre Program driving.digital.Dominantnou témou programu konferencie sú spoľahlivé informácie a bezpečná komunikácia, ktoré sú spoločným menovateľom a technologickým základom všetkých riešení.Okrúhly stôl je zameraný na odbornú diskusiu o potenciáli a rozvoji slovenského výskumu a inovačných programoch v automobilovom odvetví a inteligentných dopravných systémoch.Cieľom je sprístupniť relevantné výskumné témy, priniesť podnety a skúsenosti pre nastavenie dlhodobých rámcových predpokladov fungovania nového výskumného programu a vytvoriť partnerstvá pre naštartovanie mechanizmov na rozbeh inovačných projektov v automobilovom a dopravnom odvetví. Obe podujatia majú medzinárodný charakter. Odborné príspevky prednesú a diskutovať k témam budú, popri slovenských expertoch, zástupcoch akademickej obce a manažéroch hostia zo Švédska, Francúzska, Rakúska, Maďarska, Izraela, USA a či ďalších krajín.Automobilový priemysel a s ním súvisiaca doprava prechádza v kontexte digitálnej transformácie zásadným a rýchlym procesom zmien, ktoré majú globálny dopad na ostatné odvetvia a praktický život občanov na celom svete. Pre národné ekonomiky, vrátane tej slovenskej je zásadnou práve adaptácia na nové transformačné trendy a stabilita vzájomne prepojených inteligentných ekosystémov.Slovenská republika je ako jeden z lídrov v automobilovom priemysle súčasťou globálne pôsobiacich transformačných zmien. Zástupcovia automobilových spoločností a ich dodávatelia vnímajú tlak v meniacom sa konkurenčnom prostredí a snažia sa naň reagovať inovačnými riešeniami. Ich neoddeliteľnou súčasťou sú aj informačné technológie. Slovensko už má vo svete potvrdené svoje odborné podnikateľské zázemie v digitálnom priemysle a preto sa práve na tomto mieste ponúka príležitosť výraznejšie preniknúť aj do ďalších, pre ekonomiku Slovenska rovnako dôležitých oblastí. Aplikovaný výskum pretavený do uplatnených inovačných riešení vytvára tak potenciál zohrávať v rozvoji automobilového priemyslu na Slovensku kľúčovú úlohu.