Iniciatíva Firmy deťom. ĎAKUJEME! odštartovala po desiaty raz

23.8.2019 (Webnoviny.sk) - Amrop Jenewein v druhú septembrovú nedeľu opäť pobeží deťom na pomoc. Už po desiaty raz aktívne podporujeme jedno z nosných podujatí Linky detskej istoty, n. o. – beh 21 km pre deti. Cielene oslovujeme partnerov, klientov a verejnosť, aby sme ich pod logom Firmy deťom. ĎAKUJEME! nadchli a spojili pre dobrú vec. Okrem vlastného bežeckého tímu a podpory tímovej súťaže firiem sa dobrovoľníckymi aktivitami priebežne zapájame do prípravy a organizácie podujatia.Beh 21 km pre deti nie je výlučne športové, resp. bežecké podujatie – vzhľadom na jeho spoločensko-rodinný, no najmä charitatívny rozmer je určené oveľa širšiemu publiku, nielen aktívnym bežcom. K iniciatíve Firmy deťom. ĎAKUJEME! sa môže pridať naozaj každý. Vzhľadom na oblasť nášho pôsobenia sa v Amrop Jenewein zo všetkých síl snažíme pre túto aktivitu nadchnúť najmä úspešných – čo najviac firiem a ich ľudí, aby sa spolu s nami postavili na štart. Všetky finančné prostriedky získané zo štartovného alebo z darov pôjdu na pomoc deťom, ktorých problémy nie sú o nič menšie ako problémy dospelých, avšak možnosť ich riešenia vlastnými silami je obmedzená alebo žiadna.Nebehajte len tak, pridajte sa k nám. Jednotlivci, rodiny i firemné tímy – práve pre ne je výzvou spoločne zabehnúť čo najviac kilometrov a získať cenu Amrop Jenewein v tímovej súťaži. Urobte si firemný športový deň alebo príďte ako diváci a prežite nedeľné dopoludnie v športovo-prajnej atmosfére.Bežať môžete organizovane na hlavnom podujatí v nedeľu(3 km, 7 km, 21 km a Rodinný beh) alebo sami v týždni od(ľubovoľný počet km).Je jedno, ktorý spôsob si vyberiete. Prihláste sa cez on-line prihlášku, zaplaťte štartovné, ktoré je zároveň Vaším darom pre Linku detskej istoty, a poďte do toho s nami, sami alebo s vaším tímom. Každý krok sa počíta.Za tím Amrop Jenewein sa na Vás tešíTalent Acquisition Partner a garantka poradenstva pre neziskový sektorViac informácií nájdete tu Bežecké propozície nájdete tu Prihlášku nájdete tu Mediálni partneri iniciatívy Firmy deťom. ĎAKUJEME!Iniciatíva Firmy deťom. ĎAKUJEME! je súčasťou Európskeho týždňa športu.Inzercia