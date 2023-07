Iniciatíva je na strane Ukrajiny. Obhrýzame prvú a druhú líniu ruskej obrany, vyhlásil námestník ministra Gavrilov

23.7.2023 (SITA.sk) - Iniciatíva v prvej línii je momentálne na strane Ukrajiny. Ako referuje web news.sky.com, v sobotu to uviedol námestník ukrajinského ministra obrany Volodymyr Gavrilov.„Je dôležité, aby sme napredovali každý deň. Niekde o sto metrov, niekde o kilometer. Každý deň... Obhrýzame prvú a druhú líniu obrany, kde bolo Rusko schopné niečo vybudovať,“ vyhlásil Gavrilov na Telegrame.Dodal, že všetci chápu, že Ukrajina ešte nevyužila všetky svoje zdroje, a preto nikto nepochybuje o pokračovaní pomoci a o tom, že skôr či neskôr ukrajinské sily uspejú.„Je jasné, že ľudia, ktorí sedia v teplých miestnostiach a sledujú internet a televíziu, by chceli, aby sa veci diali rýchlejšie, ale realita je taká, že musíte brať do úvahy aj to, čo sa deje na zemi,“ skonštatoval Gavrilov.