Iniciatíva maloobchodníkov podporuje opatrenia, nesúhlasí však s prenášaním nákladov na firmy

19.11.2021 (Webnoviny.sk) - Iniciatíva slovenských maloobchodníkov (ISKM) vníma kritickú situáciu v slovenských nemocniciach, a preto súhlasí so sprísňovaním opatrení. Jedine to podľa nej odvráti hrozbu lockdownu pred Vianocami, ktoré sú najsilnejším obdobím z pohľadu tržby aj návštevnosti.Už od začiatku pandémie robí ISKM všetko pre to, aby prevádzky zostali otvorené a zamestnanci ako aj zákazníci boli zdraví.Iniciatíva však nesúhlasí s prenášaním nákladov na zasiahnuté firmy. Konštatoval to v piatok predseda ISKM Daniel Krakovský.Členovia ISKM nemajú problém so samotnou povinnosťou kontrolovať zamestnancov a naopak vítajú, že v tomto momente dostali aj právny rámec na takúto kontrolu.„Zdravie našich zamestnancov je dôležité, pretože bez nich naše prevádzky nebudú fungovať,“ uviedol Krakovský. Už dnes zamestnávatelia motivujú zamestnancov k očkovaniu, a to aj finančnými benefitmi.„Nevieme si predstaviť testovanie našich zamestnancov na pracovisku, a to z viacerých dôvodov. Nie sme oprávnení takúto činnosť vykonávať, nemáme na to vzdelanie, kapacity a nemôžeme tak garantovať správnosť takéhoto testovania,“ povedal Krakovský a dodal, že na trhu existuje minimum testov, ktoré sú určené pre samotestovanie, navyše sa jedná o biologický materiál, ktorý treba odborne zlikvidovať.„My vieme kontrolovať našich zamestnancov a túto kontrolu budeme vykonávať. Chceme ale, aby štát zabezpečil infraštruktúru, aby sa zamestnanci mali možnosť testovať,“ zdôraznil.Maloobchodníci sa pýtajú, prečo majú mať povinnosť preplácať zamestnancom testy a ako k tomu prídu tí zamestnanci, ktorí sú zodpovední a zaočkovali sa.Jedná sa o stovky eur na zamestnanca, ktoré by takéto testovanie mesačne stálo a zostalo by znovu na pleciach podnikateľov.V predvianočnom období zároveň vzniká vyššia potreba sezónnych pracovníkov, pri ktorých by tieto náklady boli rovnako neúnosné.Žiadajú preto, aby štát zabezpečil možnosť neočkovaným zamestnancom otestovať sa (najmä z dôvodu uvedených rizík), pričom sú toho názoru, že testy si majú títo zamestnanci hradiť sami alebo ich má platiť štát.„Ak máme zamestnancom preplácať testy, očakávame, že tieto náklady následne uhradí v plnej výške štát, ktorý zadal povinnosť testovať sa,“ uzatvoril Krakovský a upozornil na skutočnosť, že opäť raz štát nedá obchodníkom šancu na prípravu a opatrenia vydáva na poslednú chvíľu, čo vytvára chaos už v tak chaotickom období.Iniciatíva slovenských maloobchodníkov združuje viac ako 100 nepotravinových maloobchodných spoločností, od najmenších prevádzok zamestnávajúcich niekoľko zamestnancov až po veľké siete s tisíckami zamestnancov.zamestnáva v SR približne 300 000 ľudí.