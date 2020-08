Iniciatíva Middlecap Help spojila traumatológov a divadlá v boji proti koronavírusu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.8.2020 (Webnoviny.sk) -MiddleCap Help pokračuje v realizácii podporného programu spojeného s koronavírusom na Slovensku. Iniciatíva hneď po vypuknutí pandémie vyčlenila pol milióna euro na pomoc detským pacientom, seniorom a lekárom v prvej línii. Bratislavské mestské časti, domovy seniorov a najväčšia detská nemocnica na Slovensku k dnešnému dňu dostali tisícky rúšok, ochranných odevov, okuliarov a testov na koronavírus v hodnote viac než 300 000 euro.Aktuálna pomoc v podobe 200 setov špeciálnych operatérskych oblekov smeruje na traumatológiu nemocnice na Kramároch a do nemocnice v košickej Šaci."Našou najnovšou aktivitou pod názvomsme spojili dve za normálnych okolností nespojiteľné povolania a to operatérov v nemocniciach a šikovné ruky krajčírok v divadelných dielňach. Pomohli sme vybraným nemocniciam kde ochranných pomôcok nikdy nie je dosť a divadlám, ktoré kvôli zrušenej sezóne potrebujú kompenzovať čiastočný výpadok príjmov. Skvelý na celej spolupráci bol aj fakt, že v divadlách ani na sekundu neváhali nad spoluprácou," hovorí o najnovšej aktivite Michal Kviečinský, CEO MiddleCap Group.Iniciatíva MiddleCap Help na spoluprácu pri šití špeciálnych operatérskych setov oslovila Divadlo Jána Palárika v Trnave a Slovenské komorné divadlo v Martine. Divadelné dielne pripravili strihy oblekov, samotné ušitie a špeciálne označenie logami iniciatívy, samotných divadiel a súčasťou je aj slogan programu"Máme v krajčírskych dielňach kolektív skvelých dám, ktoré nielen že sú vynikajúce profesionálky, ale počas prvej vlny pandémie okamžite ponúkli svoje zručnosti do služieb boja proti vírusu a ušili na svojich vlastných strojoch stovky rúšok pre organizácie, ktoré to v trnavskom kraji najviac potrebovali. Radi sme prijali žiadosť o spoluprácu z iniciatívy MiddleCap Help a sme pripravení pomáhať pri prípadnej druhej vlne v maximálnom rozsahu, aký bude v našich možnostiach", opísal postoj Divadla Jána Palárika, riaditeľka Zuzana Hekel a jej slová doplnila Bc. Mária Vinterová, dipl.s., námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť Nemocnice AGEL Košice-Šaca: ,, Sme veľmi radi, že v čase, ktorý preveril nielen zdravotníkov, sa podarilo dohodnúť takúto výnimočnú spoluprácu partnerov na prvý pohľad tak rozdielnych oblastí nášho života. Nové oblečenie je veľkým prínosom nielen pre našich lekárov, ale celý operačný tím, ktorý nové oblečenie využíva pri svojej každodennej práci na operačných sálach."Súčasťou balíka pomoci, ktorý nemocnice dostali v rámci programu "Aj dráma môže pomáhať" je aj 1000 kusov unikátnej ochrannej tvárovej polomasky RP95-M s filtrom P3 R vyvinutá českým startupom TRIX Connections. Životnosť ochrany (filtra) je v tomto prípade minimálne 5dní, pričom bežné FFP2 masky dosahujú len 8 hodín.Podľa Michala Kviečinského, iniciatíva MiddleCap Help aktivity neutlmí ani najbližšie mesiace: "Nakoľko je hrozba koronavírusu stále aktuálna aj na Slovensku, naša iniciatíva je naďalej pripravená pomáhať najviac ohrozeným skupinám. Naďalej tak prijímame žiadosti na čerpanie prostriedkov z balíka 500 tisíc euro na podporu najohrozenejších skupín obyvateľov."Informačný servis