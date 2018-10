Iniciatíva My sme les zorganizovala prvý protest za ochranu lesov

Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Banská Bystrica 27. októbra (TASR) – Občianska iniciatíva My sme les, ktorá vznikla pred rokom ako volanie verejnosti po záchrane vzácnych lesov a spojila desaťtisíce ľudí, zorganizovala v sobotu na Námestí SNP v Banskej Bystrici prvý verejný protest za slovenské lesy pod názvom A dosť!. Zišlo sa na ňom okolo 1000 ľudí z celého Slovenska, aby odkázali vláde, že sa už nebudú nečinne prizerať "šialenstvu páchanému na lesoch". Apelujú na ňu, aby prijala zásadné opatrenia a zastavila devastáciu prírody."Ľudia z celého Slovenska s nami denne zdieľajú hnev, zúfalstvo a frustráciu z toho, čo sa deje v slovenských lesoch. Miesta, ktoré pravidelne navštevovali a milovali, sa im pred očami strácajú za zvukov motorových píl a na týchto miestach zostávajú často iba holá mesačná krajina, rozryté turistické chodníky a ťažbou zničené horské potoky," konštatoval Rastislav Mičaník, jeden z organizátorov hodinového protestu.Podľa ochranára a hlavného iniciátora kampane My sme les Karola Kaliského očakávali, že vláda podporí ich požiadavky. "Aspoň jednu z desiatich. Nestalo sa. Obidvaja premiéri sa s nami odmietli stretnúť a diskutovať. Ministerstvo pôdohospodárstva naďalej obhajuje a podporuje ťažbu v chránených územiach," zdôraznil Kaliský.Ako reagoval pre TASR, ani novela zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorá je v súčasnosti v legislatívnom procese a do veľkej miery odráža ich požiadavky, nemá veľkú šancu."Poukazujeme na to, že nemá podporu v koalícii a vo vláde a pokiaľ sa rezort pôdohospodárstva odmietne vôbec baviť o tom, že v chránených územiach má mať prioritu ochrana prírody, tak z nášho pohľadu táto novela nemá veľkú šancu," dodal Kaliský.Protest sa uskutočnil pod oknami sídla štátneho podniku Lesy SR v Banskej Bystrici, čo síce nebol zámer, ale organizátori si to uvedomujú. Mesto pod Urpínom zvolili preto, že do stredu Slovenska to mali bližšie nielen protestujúci zo západného, ale i východného Slovenska.