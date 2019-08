Iniciatíva poľnohospodárov: Chceme vyslať zástupcov do politiky

Na archívnej snímke slovenskí farmári a členovia Iniciatívy poľnohospodárov. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 16. augusta (TASR) - Iniciatíva poľnohospodárov chce vyslať svojich zástupcov do politiky. Uviedol to po piatkovom stretnutí s novinármi predstaviteľ iniciatívy Patrik Magdoško.priblížil.Iniciatíva poľnohospodárov podľa neho rokovala s viacerými politickými stranami.oznámil.Do politiky pôjdu podľa jeho slov zástupcovia iniciatívy, nie iniciatíva ako taká.povedal.Rozhodnutie rady iniciatívy o tom, s ktorou stranou pôjdu zástupcovia Iniciatívy poľnohospodárov do politického súboja, podľa Magdoškových slovNa tlačovej besede Magdoško upozornil, že členom Iniciatívy poľnohospodárov boli z anonymných zahraničných telefónnych čísel ponúkané peniaze za to, že budú pred orgánmi činnými v trestnom konaní, respektíve pred súdom diskreditovať farmára Františka Oravca.