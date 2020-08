Iniciatíva Za otvorenú justíciu upozorňuje na proces pripomienkovania noviel zákonov o súdoch

Lehota uplynula koncom júla

Riziko prijatia nekvalitných zákonov

7.8.2020 (Webnoviny.sk) - Iniciatíva Za otvorenú justíciu (ZOJ) upozorňuje na spôsob pripravovanej novelizácie zákonov v oblasti justície. Agentúru SITA o tom informovali hovorcovia ZOJ Katarína Javorčíková Ministerku spravodlivosti SR Máriu Kolíkovú Za ľudí ) vyzývajú, aby prispôsobila legislatívny proces k dôležitosti pripravovaných zmien. A to tak, aby jeho výsledkom bol čo najväčší súhlas návrhov všetkých relevantných subjektov.Na Ministerstve spravodlivosti SR totiž aktuálne prebieha medzirezortné pripomienkové konanie k návrhom rozsiahlych zmien v Ústave SR a vykonávacích zákonoch v častiach týkajúcich sa sudcov, Ústavného súdu SR a všeobecných súdov všetkých stupňov.ZOJ poukázala na to, že subjektom, ktoré sú oprávnené v tejto súvislosti podať pripomienky, boli návrhy noviel doručené počas júla 2020 s tým, že lehota na ich podanie sa skončila 31 júla 2020.„Je to extrémne krátky čas, navyše v letnom dovolenkovom období, na podanie pripomienok proti zásadným a rozsiahlym novelám, ktoré majú zmeniť sústavu súdov, konanie pred Ústavným súdom SR, kreovanie a kompetencie Súdnej rady SR a zasahujú vo viacerých smeroch aj do statusu sudcov,“ vysvetlili Javorčíková a Čimo.Sudcovská iniciatíva ZOJ preto upozornila na znemožnenie dostatočnej prípravy oprávnených subjektov na uplatnenie pripomienok v legislatívnom procese bez toho, aby odborne diskutovali o pripravovaných zmenách.Tvrdí, že tak vzniká veľké riziko prijatia nekvalitných a v praxi ťažko vykonateľných justičných zákonov, ktoré ako celok nemusia byť navzájom súladné a v konečnom dôsledku zapríčinia oslabenie súdnej moci a sťaženie jej fungovania.