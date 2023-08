Iniciatíva Zabudnuté Slovensko nesúhlasí s krokom RTVS, bude protestovať pred budovou slovenského rozhlasu

Prejav nebezpečného trendu

Diskusia bude v predvečer výročia okupácie Československa

19.8.2023 (SITA.sk) - Iniciatíva Zabudnuté Slovensko tichým protestom s názvom Stop fašizmu pred budovou slovenského rozhlasu vyjadrí názor na krok RTVS , ktorá do Sobotných dialógov pozvala Milana Uhríka Republika ) a Mareka Kotlebu ĽSNS ). Informovali o tom zakladajúci členovia iniciatívy Zabudnuté Slovensko Michal Karako a Andrej Bán Ako iniciatíva vysvetlila, pozvanie politikov strán, ktoré sa nikdy nedištancovali od extrémizmu, považuje za prejav nebezpečného pokračujúceho trendu, a to ich legitimizácie v slovenskej spoločnosti.„Budú medzi nami na proteste ľudia, ktorí prežili holokaust, ktorých rodiny boli jeho obeťami, príde historik, ktorý sa touto témou zaoberá, a taktiež odporcovia oboch totalít, fašistickej aj komunistickej. Uhrík, ktorý sa svojho času odmietol k holokaustu vyjadriť s argumentom, že vtedy nežil a nie je historik, tak bude mať príležitosť sa dovzdelať," uviedla Iniciatíva s tým, že poburujúci je pre nich aj to, že diskusia bude v predvečer výročia okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy v auguste 98, pričom slovenskí extrémisti podporujú podobný akt, ktorým je ruská agresia na Ukrajine.„S ľútosťou konštatujeme, že táto krajina sa nedokáže jasne postaviť k téme extrémistov a ich politických aktivít. Naopak, sú čoraz viac akceptovaní," uzavrela iniciatíva.