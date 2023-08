Iniciatíva Zakrúžkuj ženu vyzýva voliť do parlamentu čo najviac žien, spoločný cieľ je zvýšiť ich podiel v slovenskej politike

Najnižší podiel žien v Európskej únii

Iná životná skúsenosť, iná perspektíva

Zastúpenie žien v parlamente je nedostatočné

15.8.2023 (SITA.sk) - V novom parlamente by malo sedieť oveľa viac žien ako doteraz. Myslí si to novovzniknutá iniciatíva, ktorá si kladie za cieľ zvýšenie podielu žien medzi zákonodarcami.Upriamuje pozornosť na to, že Slovensko dlhodobo patrí v rámci Európskej únie medzi krajiny s najnižším podielom žien vo vrcholovej politike. V roku 2020 sa do Národnej rady SR dostal rekordný počet žien.„Rekordný“ však znamená, že po prvýkrát presiahol 22 percent, upozorňuje iniciatíva. Vo vláde, ktorá vzišla z volieb, obsadili ženy iba pätinu ministerských kresiel. Inak tomu nie je ani v súčasnej vláde.„Mnohé majú v rukách najmä politické strany. Ale aj my, voličky a voliči, im môžeme dať svojím hlasom najavo, že nám na tom záleží. Napríklad tak, že na volebných lístkoch zakrúžkujeme ženy,“ uviedla iniciatíva.Svoje volanie po zmene zdôvodňuje iniciatíva tým, že ženy prichádzajú do politiky s iným typom životnej skúsenosti ako väčšina mužov a môžu upriamiť pozornosť na témy, ktoré sa vo väčšej miere dotýkajú žien.Iná perspektíva, ktorú prinášajú, môže viesť k lepším rozhodnutiam a kvalitnejším verejným politikám. „Veríme, že je spravodlivé, ak je polovica populácie zastúpená viac než pätinou hlasov. Zdieľame tiež presvedčenie, že viac žien v politike môže motivovať ďalšie talentované ženy, aby sa do tohto prostredia nebáli vstupovať,“ poukazuje iniciatíva Zakrúžkuj ženu.Takmer 60 percent slovenskej verejnosti si podľa prieskumu myslí, že zastúpenie žien v parlamente je nedostatočné.Tento názor zastáva až 69 percent slovenských žien. Až 79 percent Sloveniek a Slovákov si myslí, že ženy ich záujmy zastupujú rovnako ako muži.Ambasádormi iniciatívy sú napríklad manažérka strategických partnerstiev GLOBSEC Claudia Alner, sociologička a riaditeľka Slovenského národného strediska pre ľudské práva Silvia Porubänová , stand-up komička Simona Salátová , sociológ Michal Vašečka , šéfredaktor Aktuality.sk Peter Bárdy či moderátoka a koučka Andrea Vadkerti