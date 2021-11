Iniciatíva Zastavme hazard vyzýva na rešpektovanie výsledkov kontroly NKÚ

„Kontrola NKÚ potvrdila to, čo bolo doteraz verejným tajomstvom,” povedal Michal Makovník z iniciatívy. Poukázal na to, že v rokoch 2018 až 2020 štát vybral na odvodoch z hazardu takmer 686 miliónov eur, z nich 115 miliónov eur použil na podporu športu a necelých 5,3 milióna eur použil na verejnoprospešné ciele.

Zvyšných 565 miliónov eur štát pomíňal na iné účely, ako sú stanovené v zákone. „NKÚ navyše konštatuje, že aj tie peniaze, ktoré boli použité na verejnoprospešné účely, boli rozdelené netransparentne a bez jasných pravidiel,“ povedal Makovník.

Ministerstvo sa vyhovára

Chýba prevencia

4.11.2021 (Webnoviny.sk) -Pavol Graňák z iniciatívy Zastavme hazard povedal, že ministerstvo financií sa dlhodobo vyhovára, že na nič nie sú peniaze.„Niektoré liečebné zariadenia majú poradovníky, lebo nemajú dostatočné kapacity na liečenie závislých. Tí musia čakať týždne až mesiace, kým sa dostanú na liečenie. Ak majú nedoplatky na zdravotnom poistení, na liečenie sa nedostanú. Pokiaľ nepoznajú osvedčený trik, že musia spáchať trestný čin, aby im liečenie nariadil súd,“ uviedol Graňák.Dodal, že je absurdné, že štát takto motivuje skupinu občanov v núdzi k páchaniu trestnej činnosti Podľa Mateja Perašína z iniciatívy ďalším problémom je chýbajúca prevencia. „Vo svete existujú registre hráčov, kde sa uchovávajú limity na hru, aby sa obmedzilo problémové hranie. Existujú aj programy na vyhľadávanie problémových hráčov, ktoré dokážu hráča na problémové správanie upozorniť a obmedziť ho v hre. Zdraví hráči pritom obmedzenia reálne necítia,“ priblížil Perašín.Aj na Slovensku by sa tieto riešenia dali uplatniť, ak by sa našla politická vôľa a peniaze.„Veríme, že si vláda zoberie výsledky kontroly k srdcu a vyčlení odvody z hazardu do špeciálneho fondu, ktorý by malo spravovať ministerstvo zdravotníctva s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny. Z neho bude potrebné financovať rozšírenie liečebných kapacít a liečbu pre hráčov, ktorí majú nedoplatky na zdravotnom poistení,“ uzavrel Michal Svetko. Podľa neho rodiny hráčov potrebujú odbornú pomoc a neraz aj núdzové ubytovanie, ak v exekúcii prídu o strechu nad hlavou.