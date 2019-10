Iniciatíva Zastavme hazard vyzýva zrušiť podmienku petície za zákaz

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 28. októbra (TASR) – Iniciatíva Zastavme hazard vyzýva na zrušenie podmienky petície za zákaz hazardu v zákone o hazardných hrách na úrovni miest a obcí. Zároveň žiada posilniť kompetencie pre mestské a miestne samosprávy. Výzvu na vypustenie podmienky petície zo zákona v skrátenom legislatívnom konaní adresovala iniciatíva v pondelok predstaviteľom koalície aj opozície.uviedol na brífingu Peter Beňa z iniciatívy. Požadujú tým tiež silnú a jednoznačnú kompetenciu pre mestá a obce na Slovensku regulovať hazardné hry na svojom území.Takéto riešenie vníma iniciatíva za právne čisté, bez prípadných súdnych sporov a žalôb. "" poznamenal Beňa. Pomôcť to má nielen Bratislave, ale aj ďalším mestám, ktoré obdobné všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o zákaze hazardu prijali, alebo sa k tomuto kroku chystajú. Poukazuje tým na napadnuté VZN hlavného mesta, ktoré skončilo na Najvyššom súde SR.Ďalšie kroky podľa iniciatívy vyplynú z toho, ako na výzvu zareagujú kompetentní.odpovedal Beňa na otázku, či napriek výzve začnú so zbieraním podpisov pod novú petíciu. Túto možnosť však nevylúčil. Iniciatíva pritom pre TASR nedávno potvrdila, že pripravuje novú petíciu za zákaz hazardu. Petičný výbor majú tvoriť občiansky aktivisti a nie bratislavský primátor a starostovia, ako to bolo v minulosti. Hlavné mesto i mestské časti však chcú občiansku petíciu podporiť.Absolútny zákaz herní v Bratislave platil od mája 2017 do 28. decembra 2018. Herne sa po vypršaní licencií už nemali nachádzať v hoteloch, penziónoch, bytových domoch, pohostinstvách, v budovách na obchod, kultúru či verejnú zábavu. Návrh celoplošného zákazu herní vychádzal z petície, ktorú spustili v máji 2015 vtedajší primátor Ivo Nesrovnal a starostovia bratislavských mestských častí. Petíciu podporilo celkovo 136.139 obyvateľov, platných bolo 98.118 podpisov. Podľa Krajskej prokuratúry v Bratislave však následne prijaté VZN nebolo v súlade so zákonom. S jej argumentmi sa v júni 2018 stotožnil aj Krajský súd v Bratislave.