Iniesta oficiálne ukončil kariéru: Roním slzy hrdosti

Španielsky futbalista Andres Iniesta oficiálne ukončil hráčsku kariéru vo veku 40 rokov. O svojom rozhodnutí informoval autor víťazného gólu vo finále MS 2010 v JAR v utorok na tlačovej konferencii.





Iniesta bol od leta voľným hráčom. "Dovoľte mi dnes trochu emócií. Nikdy som nerozmýšľal nad tým, že tento deň príde, nevedel som si to predstaviť. Dnes mám slzy na krajíčku, ale nie sú to slzy smútku, ale hrdosti. Sú to slzy chlapca z malého mestečka Fuentealbilla, ktorý sníval o tom, že sa stane futbalistom a zásluhou tvrdej práce toho veľa dosiahol. Obeta a nezlomnosť sa stali základnými hodnotami môjho života. Som veľmi hrdý na cestu, po ktorej som kráčal a kto ma na nej sprevádzal," povedal podľa Reuters.Posledným klubom Iniestu bol v uplynulej sezóne tím Emirates v Spojených arabských emirátoch, predtým hral päť sezón v japonskom Vissel Kóbe. Najslávnejšie roky zažil v materskej Barcelone, kde tvoril ikonické duo v strede poľa so Xavim Hernandezom. V rokoch 2002 až 2018 odohral za "blaugranas" 674 zápasov a v drese Kataláncov získal 32 trofejí vrátane deviatich majstrovských titulov, šesť španielskych pohárov, ako aj štyri triumfy v Lige majstrov. Na konte má tiež 131 štartov v drese národného tímu, s ktorým zvíťazil na troch veľkých turnajoch za sebou. S "La Furia Roja" triumfoval na ME 2008 i 2012 a na MS 2010, na ktorých strelil vo finále proti Holandsku (1:0 pp) pamätný gól.