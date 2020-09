Inovácia na GLAMI.sk zdvojnásobila konverzie pre partnerské e-shopy

Ako funguje vyhľadávanie pomocou obrázkov

24.9.2020 (Webnoviny.sk) -Módne trendy prinášajú zaujímavé kúsky a nie vždy užívatelia poznajú názov konkrétneho produktu, ktorý mohli vzhliadnuť napríklad na svojej obľúbenej celebrite, či blogerke. V jednom z krátkych prieskumov sa takmer 70 % užívateľov GLAMI na sociálnych sieťach vyjadrilo, že potrebuje pomoc pri hľadaní kúskov, ktorých presný názov nepoznajú. Ide napríklad o nové trendy oblečenia so špecifickým názvom ako napríklad culottes, blúzka so spadnutými rukávmi alebo palazzo nohavice.Módny vyhľadávač GLAMI sa rozhodol v roku 2019 reagovať na túto potrebu novou funkciou, ktorá zjednodušila vyhľadávanie produktov a ponúkla modernú alternatívu textového vyhľadávania -Vyhľadávanie podľa obrázkov umožňuje užívateľom vyhľadávať vo všetkých kategóriách, ktoré GLAMI ponúka a funguje ako samostatný modul na. Každý produkt na nahratej fotografii alebo obrázku je segmentovaný do špecifickej kategórie na základe ktorej sa zobrazia odporúčané podobné kúsky oblečenia.GLAMI sa pridaním tejto funkcie pripojilo ku globálnym spoločnostiam ako je Asos a Aliexpress, ktoré v tej dobe svojim zákazníkom taktiež poskytovali túto inováciu. Čas ukázal, že bola príjemným prínosom nielen pre zákazníkov, ale aj pre partnerské e-shopy na GLAMI. Zistili sme, že v období od septembra 2019 do júna 2020 boliv porovnaní s konverziami generovanými cez textové vyhľadávanie a manuálne filtrovanie produktov.Testovaním funkcie sme v GLAMI zistili aj zaujímavosť, že 80 % užívateľov, ktorí využili vyhľadávanie podľa obrázkov, hľadali skôr outfity známych blogerov ako oblečenie celebrít. Medzi najviac vyhľadávané kúsky sa zaradili tenisky, ktoré patria medzi najobľúbenejšie produkty na GLAMI. Aktuálnym trendom boli aj kvetované šaty.Vizuálna technológia na GLAMI využíva techniku strojového učenia, ktoré imituje spôsob akým zákazníci myslia o produktoch a poskytuje relevantnejšie odporúčania či celkovo lepší zážitok z nakupovania. Ďalším plusom je fakt, že táto technológia takisto pomáha e-shopom a najmä medzinárodným retailerom expandovať do ďalších krajín a zjednodušuje kategorizáciu produktov, keďže odstraňuje jazykovú bariéru spojenú s textovým vyhľadávaním.GLAMI založila v roku 2013 v Českej republike dvojica Tomáš Hodboď a Michal Jirák ako vyhľadávač módy. Už v roku 2016 expandovali na Slovensko. Každý deň GLAMI spojuje tisícku nakupujúcich so značkami a e-shopmi na jednom mieste. Vďaka smart kategorizácii produktov a výberu módy šitej na mieru každého jednotlivca GLAMI zjednodušuje objavovanie a nakupovanie módy.Informačný servis