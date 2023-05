Inovácie citlivé k individuálnym zdravotným potrebám, to je konope

Hemp Extract Crème de la Crème

24.5.2023 (SITA.sk) - Crème de la Crème, alebo to najlepšie z najlepšieho v oblasti starostlivosti o pokožku dnes nájdeme prevažne na stránkach oficiálnych predajcov prémiových CBD produktov. Cieľom výskumu priaznivých účinkov liečivých rastlín je prospech užívateľov. Viditeľné benefity pre náš zovňajšok však pramenia z robustných znalostí prírodnej medicíny, inovatívnych metód extrakcie a spôsoboch uchovávania čerstvosti výživných látok.Správna kombinácia 100 % prírodných účinných látok stojí v centre pozornosti spoločnosti Hemp Point. Jej konopné krémy sú balzamom pre pokožku vďaka bohatému terpénovému profilu a vysokému obsahu antioxidantov, kanabinoidov a vitamínov.obsahuje 1000 mg CBD + CBDA. Jeho 50 ml balenie z tmavého biofotonického skla značkyukrýva tri formy konope v jednom kréme; konopný hydrolát, ktorý vznikol destiláciou čerstvej konopnej biomasy vodnou parou, DLG kvalitou ocenený konopný olej a plnospektrálny extrakt z kvetov konope bohatý na fytokanabinoidy s vysokým obsahom prirodzene odvodených kanabinoidov, flavonoidov a prirodzene sa vyskytujúceho vysokého obsahu kanabisových terpénov, doplnený o Copaiba balzam – živicový olej.

V centre pozornosti stoja štyri aktívne zložky

Créme de la Créme

Fytokanabinoidy, mikrobióm a zjemňovanie vrások

Kozmetický výrobok s vynikajúcim testom stability

Hemp Extract Crème de la Crème

Výnimočný dizajn konzervuje výživné látky a zabraňuje kontaminácii

Biofotonické sklo

Dobrú voľbu pre každého, kto chce niečo špeciálne, koncentrovanejšie, vo forme plnospektrálneho extraktu z kvetov konope, predstavuje Hemp Point. Extrakt, ktorý je súčasťou krému, sa získava sa inovatívnym spôsobom extrakcie výživných látok pomocou tetrafluóretánu. Medicínske štandardy pomáhajú zachovať veľké množstvo aktívnych látok s dlhodobým a prenikavým účinkom.Konopný krém od Hemp Point obsahuje aj Copaiba balzam známy pre svoje protizápalové, hojivé, terapeutické a upokojujúce vlastnosti, ktoré ponúkajú rýchlo pôsobiacu úľavu priamo na postihnutú oblasť. Copaiba obsahuje vyššie percento terpénu beta-karyofylén v porovnaní s kanabisom.obsahuje extrakt, ktorý prečistí pokožku a zredukuje akné vďaka protizápalovým a antioxidačným vlastnostiam. Pomáha zmierniť opuchy a začervenanie pokožky. Copaiba so silnými antibakteriálnymi a antimykotickými účinkami je skvelou v boji s infekciami a baktériami. Ak sa rozhodnete použiť ju pri masáži, vedzte že tlmí bolesť, znižuje napätie vo svaloch a uzdravuje pokožku.Zloženie dopĺňa konopný hydrolát (voda), ktorý posilňuje ochrannú vrstvu pokožky, Pomáha ju udržiavať zdravú a pritom jemnú a pružnú. Zvyšuje jej odolnosť a reguluje tvorbu mazu, hydratuje a regeneruje aj po opaľovaní alebo holení. S protizápalovými a antioxidačnými účinkami je základom skvelých tonizujúcich a čistiacich vôd. Taktiež obnovuje prirodzené pH pokožky.Hydroláty sú vlastne kvetové vody, ktoré vznikajú ako vedľajší produkt pri výrobe esenciálnych olejov. Majú jemnú príjemnú vôňu, a v kozmetickom priemysle často nahrádzajú vodnú zložku mydiel a krémov. Zvlhčujú a vyhladzujú pokožku a sú súčasťou parfémov a toník.Štvoricu aktívnych látok uzatvára bio konopný olej zo semien Konopy siatej, bohatý na prírodné bielkoviny a minerály. 100 % bio, s vysokým obsahom zdravých tukov Omega 3 a Omega 6 a deviatich esenciálnych aminokyselín na podporu imunity, má antiseptické a antibakteriálne účinky. Zabraňuje ukladaniu nadbytočného tuku a pomáha pri poraneniach. Konopný olej spomaľuje starnutie pleti a podporuje pružnosť a hydratáciu vlasov.Vieme, že náš endokanabinoidný systém hrá dôležitú úlohu pri regulácii metabolizmu. Najväčší telesný orgán, naša pokožka, má vlastnú komplexnú štruktúru vlastných aktívnych endokanabinoidov, ku ktorým majú blízko fytokanabinoidy získané z rastlín. Pomáhajú s rýchlejším hojením rán a obmedzujú rast baktérií a mykóz. Nielen pre ich ukľudňujúce účinky, ale aj pre pozitívny vplyv na produkciu kolagénu spevňujúceho pokožku, tkanivá a kosti, sú kanabinoidy vyhľadávaným zdrojom antioxidantov. Nadmerné okysličovanie voľnými radikálmi z okolitého prostredia proste nemá šancu.Fytokanabinoidy a terpény sú vďaka mohutným zákonom botaniky zdrojom výživy a ochrany pri suchej pokožke. Symbióza s ľudským endokanabinoidným systémom im umožňuje správne usporiadať prirodzený telesný mikrobióm. Ide o ozdravný proces, ktorý zvlhčuje povrch tela a prináša vitalitu naprieč všetkými typmi pokožky a veku. Tento výnimočný krotiteľ prejavov dermatitídy a atopického ekzému sa v kozmetike používa pre svoje protizápalové účinky. Regenerácia na bunkovej úrovni spevňuje kožné tkanivá, čoho výsledkom je zjemnenie vrások a vypnutie pleti. Kruhy pod očami sú odteraz už len minulosť.je oficiálne registrovaný kozmetický výrobok, dermatologicky testovaný a obsahujúci plnospektrálny extrakt z kvetov konope. Schválenie pre užívanie získal tento prípravok už aj na Slovensku. Hlavný európsky portál pre nahlasovanie kozmetických výrobkov (Cosmetic Products Notification Portal, CPNP) odsúhlasil jeho používanie aj u nás na základe výsledkov z laboratória Oxford Biosciences. Produkt spoločnosti Hemp Point prešiel testom stability na výbornú. Bakteriologický rozbor aj testovanie húb kvôli vodnej zložke potvrdili vynikajúcu kvalitu surovín, z ktorých sa krém vyrába.Sklo Miron, ktorého fialový odtieň dôkladne filtruje rôzne frekvencie slnečných lúčov, chráni a revitalizuje prírodné produkty, ktoré si vďaka nemu zachovávajú čerstvosť.Predlžuje ich životnosť a vyzerá pritom veľkolepo. Pôvabný, funkčný a minimalistický tvar balenia naplno odráža prírodný potenciál výživných zložiek vo vnútri. Čistotu ingrediencií chráni pred slnečným žiarením, no ultrafialovým lúčom a infračervenému žiareniu dovoľuje prenikať dnu a zvyšovať tak potenciál obsahu.Biofotóny sú voľným okom neviditeľné častice svetla. Vytvárajú ich všetky živé bunky a my sami v skutočnosti vstrebávame a uvoľňujeme milióny fotónov práve v tejto chvíli. Biofotonické sklo chráni túto výmenu, slúži ako prevencia úniku blahodarných účinkov z fľaštičky a nahrádza chemické konzervanty.Hemp Point je výrobcom a distribútorom plnospektrálnych konopných produktov s vysoký obsahom účinných látok. Inovatívny prístup k ich extrakcii a otvorenosť pri zdieľaní informácií sú imperatívom pre zdravotný prospech a rozvoj komunít užívateľov.Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk . Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.