Inovácie vs. legendárne veterány. To bolo hlavnou témou Mototsalónu v Bory Mal

Na Motosalóne v Bory Mall si výročie pripomenenuli prehliadkou vzácnych historických vozidiel. Vedeli ste, že práve v období Československej republiky zažíval motorizmus najväčší rozmach? Pričinili sa o to domáci výrobcovia. Unikátne zbierky retro vozidiel sa na výstave vozidiel pýšili hodnotným motoristickým dedičstvom.Vystavené boli viaceré retro modely, ako je Škoda 743 Garde coupé, prvý sériovo vyrábaný osobný automobil na Slovensku, TATRA 603, Velorex, Prototyp Mibra 2000 RZP, vyhotovený pre zdravotníctvo a tiež letecká legenda LET L-13 BLANIK a ďalšie. Vetroň LET L-13 BLANIK sa radí sa medzi najúspešnejšie výrobky československého a neskôr českého leteckého priemyslu.Z veteránov sa odprezentovali aj Aero 30, Škoda Felicia Cabrio či Tatra 75 Cabrio. Veľmi hodnotná bola aj unikátna kolekcia Tibora Markecha "JAWA - STADION" motocyklov. Ako jediná kolekcia je zapísaná aj do Slovenskej knihy rekordov. Predstavili sa aj benzínové bicykle značky Furka motors, ktoré sa vyrábajú dnes a nie je na ne potrebný vodičský preukaz.Predstavili sa po prvýkrát KIA CEED v oboch karosériách (5dv a SW) ako faceliftová verzia či model Stinger, ktorý vyhral ocenenie AUTO roka 2018 na Slovensku. Mazda odprezentovala svoje očarujúce modely Mazda 6, CX3 a CX5. Mitsubishi ohlásili 3 nové vozidlá - Mitsubishi ASX, novinku Mitsubishi Eclipse-cross a Mitsubishi Outlander.Pred-premiéry vystavil aj inovatívny Peugeot, a to hneď pri dvoch modeloch Peugeot RIFTER a Peugeot 508 a obľúbená Toyota. Návštevníci sa zoznámili aj s prvým hybridným modelom MINI Countryman, ktorý vás odvezie do práce "elektricky” a na víkend ďaleko na vidiek pomocou plug-in hybridného pohonu.Historický a technologický vývoj sa podarilo osláviť pod jednou strechou nákupno-zábavného centra. Odvážlivci si užili adrenalínový let vrtuľníkom a fanúšikovia pokrokových technológií či historických modelov si takisto prišli na svoje. Tohtoročný Motosalón v Bory Mall vzdal hold Česko-slovenskému motorizmu a už teraz sa tešíme na jeho ďalšie pokračovanie.