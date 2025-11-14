Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 14.11.2025
 Meniny má Irma
 24hod.sk    Ekonomika

14. novembra 2025

Inovačné výzvy v centre škandálu. Hlas pod tlakom, opozícia hovorí o návrate Plavčanovej éry


Tagy: Centrálny register zmlúv Eurofondy Inovačné výzvy Opozícia Podpredseda vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Predseda strany Hlas-SD Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS)

Slovenská politická scéna čelí ďalšej vlne napätia po tom, čo sa okolo inovačných výziev z dielne podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Petra Kmeca začali ...



peter kmec matus sutaj estok 676x450 14.11.2025 (SITA.sk) - Slovenská politická scéna čelí ďalšej vlne napätia po tom, čo sa okolo inovačných výziev z dielne podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Petra Kmeca začali hromadiť pochybnosti.


Minister vnútra a predseda Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok oznámil, že Kmecovi dal pokyn okamžite zastaviť a preveriť všetky sporné výzvy. Ako zdôraznil, musí byť úplne jasné, že celý proces sa uskutočnil transparentne, odborne a bez akýchkoľvek vplyvov.

Napriek tomu, že minister žiada stopku, v Centrálnom registri zmlúv už medzitým pribudli kontrakty za viac než 60 miliónov eur a úrad podpredsedu vlády ani po niekoľkých dňoch nepotvrdil, či proces skutočne zastaví.

„Plavčanov scenár“


Celú situáciu vyvolala kritika opozície, ktorá upozornila, že časť dotácií smeruje k prepojeným osobám či firmám bez zjavnej expertízy. Progresívne Slovensko a SaS hovoria o opakovaní známeho „Plavčanovho scenára“, keď eurofondy pre vedu a výskum pred rokmi končili v rukách málo známych spoločností.

Opozičný poslanec Ján Hargaš (PS) označil pridelenie troch miliónov eur firme Grizzly Capital za príklad politickej korupcie, pričom poukázal na jej prepojenie na darcu strany Hlas-SD.

Podobne SaS pripomína sériu medializovaných prípadov. Od firmy Perry Soft s prepojením na poradcu prezidenta Pellegriniho až po garážovú firmu DBC Slovakia, ktorá napriek symbolickým tržbám či chýbajúcim zamestnancom získala 1,45 milióna eur na projekt krvnej diagnostiky. Predseda SaS Branislav Gröhling nešetril kritikou, keď vyhlásil: „Tam, kde je Hlas, tam sa kradne.“

Úrad podpredsedu vlády obvinenia odmieta


Kritika z Hnutia Slovensko ide ešte ďalej. Poslankyňa Veronika Remišová tvrdí, že Kmecovo prideľovanie dotácií pripomína zlyhania, ktoré stáli kreslo bývalého ministra školstva Petra Plavčana.

Poukazuje na chýbajúce rozpočty, neúplné zmluvy a absenciu informácií, ktoré by mali byť v prípade grantových schém štandardom. Podľa nej Kmec to robí na hulváta a tají názvy projektov. Zároveň upozorňuje, že úrad obišiel povinné zahraničné hodnotenie projektov, čo považuje za zásadné porušenie metodiky.

Úrad podpredsedu vlády všetky obvinenia odmieta. Štátna tajomníčka Alena Sabelová tvrdí, že proces prideľovania bol zákonný a dokonca sa uskutočnil vo viacerých fázach prísnejšie, než predpis vyžaduje.

K podozreniam o manipulácii s hodnotiteľmi dodala, že každý z projektov hodnotili dvaja nezávislí hodnotitelia a tí boli prideľovaní náhodným žrebovaním s notárskym záznamom. Zároveň potvrdila, že hodnotitelia mohli namietať konflikt záujmu a viacerí túto možnosť podľa nej aj využili.

Napätie rastie a otázniky pretrvávajú


Firme Grizzly Capital, ktorá sa ocitla v centre kauzy, prekáža, že bola vtiahnutá do politického boja. Podľa medializovaných informácií tvrdí, že patrí medzi etablovaných hráčov v automobilovom sektore a vlastnícke väzby na Hlas odmieta. Podľa vyjadrenia spoločnosti projekt, na ktorý žiadala podporu, reprezentuje odborné kapacity všetkých spoločností v skupine.

Napriek tomu opozícia zintenzívňuje tlak. PS žiada úplné zverejnenie hodnotiacich procesov vrátane mien hodnotiteľov, bodových hárkov a detailov projektov. Ak sa tak nestane, plánuje iniciovať poslanecký prieskum. SaS pripravuje trestné oznámenie a tvrdí, že nejde o jednotlivé pochybenia, ale o premyslený systém rozdeľovania verejných peňazí podľa straníckych väzieb.

Hoci Šutaj Eštok označil preverenie výziev za krok k transparentnosti, opozícia mu neverí a považuje to len za snahu „zachrániť reputáciu“, keďže mnohé zmluvy už boli podpísané. Ak by sa ukázalo, že boli uzavreté v rozpore s pravidlami, štát môže čeliť žalobám od prijímateľov aj možnej strate desiatok miliónov eur.

Napätie tak rastie na oboch stranách politickej scény a otázniky nad inovačnými výzvami pretrvávajú. Bez jasného a verejného vysvetlenia postupu hodnotenia, ako aj detailného zverejnenia všetkých podkladov, bude o transparentnosti tohto procesu ťažké presvedčiť odbornú i laickú verejnosť.


Zdroj: SITA.sk - Inovačné výzvy v centre škandálu. Hlas pod tlakom, opozícia hovorí o návrate Plavčanovej éry © SITA Všetky práva vyhradené.

