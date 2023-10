Inovatívne funkcie SWIM SPA. Čo robí tento bazén unikátnym?

Odrádza vás od investície do bazéna skutočnosť, že ho v našich končinách využijete len niekoľko mesiacov v roku a potom je potrebné ho zazimovať? V tom prípade je najvyšší čas zoznámiť sa s celoročným bazénom SWIM SPA od HOTTUB Sauna & Wellness® ktorý disponuje regulovateľným protiprúdom a hydromasážnymi tryskami.

Celoročný bazén je spojením plaveckého bazéna a vírivky. Na svoje si v ňom prídu malí aj veľkí. Disponuje inovatívnymi funkciami, a preto je ťažké nájsť mu konkurenciu. Chcete vedieť viac? Prečítajte si, v čom je bazén s protiprúdom swim spa jedinečný.

Inovatívne funkcie SWIM SPA, o ktorých by ste mali vedieť

Celoročný bazén s protiprúdom SWIM SPA je 1. na trhu. Vyznačuje sa ekonomickou efektívnosťou, ekologickosťou a atraktívnym dizajnom. To všetko vďaka inovatívnym funkciám, ktorých je naozaj neúrekom, a preto vyberáme aspoň niektoré. Ktoré stoja za to?

Regulovateľné trysky s protiprúdom

Bazén SWIM SPA disponuje šiestimi tryskami Swim Jet, pričom výkon protiprúdu je vďaka trom čerpadlám až 3 000 litrov za minútu. Regulovateľné trysky s protiprúdom sú výnimočné v tom, že sa dajú smerovo nastaviť. Okrem toho si vyberáte, či chcete plávať proti dvom, štyrom alebo šiestim tryskám. Závisí to od toho, aký intenzívny tréning preferujete.

V súvislosti s plávaním proti prúdu je potrebné spomenúť praktické madlá, umiestnené nad protiprúdom, čo vám umožňuje v rámci tréningu si aj zacvičiť napríklad aquajogging, poprípade strečingové cviky vo vode.

Manuálny a automatický zdvihák termokrytov

K SWIM SPA od HOTTUB Sauna & Wellness® neodmysliteľne patrí termokryt, ktorý zabraňuje úniku tepla, pôsobeniu UV žiarenia i znečisteniu vody. Samozrejme, prispieva aj k unikátnemu dizajnu celoročného bazéna.

K termokrytu si môžete zvoliť manuálny, alebo automatický zdvihák termokrytov, ktorý vám uľahčí manipuláciu. Mechanický zdvihák disponuje patentovo chráneným mechanizmom. Vďaka nemu môžete s termokrytom manipulovať pohodlne jednou rukou. Automatický zdvihák sa aktivuje stlačením tlačidla, kryt zachádza do šachty a nepotrebuje k dispozícii priestor navyše.

Hydromasážne trysky na schodoch

Na vstup do SWIM SPA slúžia schody, na ktorých sú nainštalované hydromasážne trysky. Zároveň umožňujú pohodlné sedenie i ležanie, čiže si dokonale oddýchnete pri základnej hydroterapii. K dispozícii je aj prídavná ručná rotačná tryska HAND JET umožňujúca individuálnu masáž.

Pestrá paleta technických doplnkov

Celoročný bazén disponuje inovatívnymi funkciami, ktoré sú aj neodmysliteľnou súčasťou technických doplnkov. Podsvietenie ovládačov prepínania vody a prisávania s farebným osvetlením Rainbow Light je nielen praktické, ale zároveň vytvára jedinečnú atmosféru.

SWIM SPA umožňuje nastavenie teploty vody podľa preferencií. Počas horúceho leta oceníte plávanie v chladnejšej vode a, naopak, v zime zahreje hydroterapia v príjemne teplej vode. Celoročný bazén je vybavený funkciou sledovania vonkajšej teploty. To znamená, že máte prehľad o teploty vody v bazéne i vonku.

Aký by to bol tréning bez sledovania výkonu? Ak práve nemáte na ruke smart hodinky, oceníte INTIMER, ktorý odpočítava čas plaveckého tréningu. Vďaka nemu viete, ako ste si dali do tela.

Jedinečné samočistenie

Vodu v bazéne s protiprúdom stačí meniť raz ročne. To ušetrí nemalé množstvo finančných prostriedkov a má pozitívny vplyv na prírodu, keďže voda je vzácna. To všetko vďaka prepracovanému filtračnému systému s ozonátorom. Tieto vychytávky majú, samozrejme, vplyv aj na spotrebu bazénovej chémie, ktorá je nižšia ako pri bežných bazénoch.

Čistenie vody v bazéne je jednoduché. Zvládne ho aj úplný začiatočník. Všetky kroky sú uvedené v praktickom manuáli a sú aj súčasťou úvodného zaškolenia v rámci inštalácie bazéna s protiprúdom našimi profesionálmi z HOTTUB Sauna & Wellness®.