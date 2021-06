Inovatívne malé a stredné podniky sú motorom hospodárstva, je potrebné im pomáhať v expanzii

Inovatívne malé a stredné podniky sú motorom hospodárstva. Je preto ambíciou rezortu diplomacie pomáhať im nachádzať si partnerov a expandovať do zahraničia. Uviedla to štátna tajomníčka ministerstva zahraničných vecí Ingrid Brocková . Na svojom webe o tom informuje ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí.

5.6.2021 (Webnoviny.sk) -Štátna tajomníčka v uplynulých dňoch otvorila online kooperačné podujatie slovenských a írskych podnikateľov, ktorého cieľom je predstaviť Slovensko ako krajinu so startupovým prostredím. Podujatie malo zároveň za úlohu ponúknuť možnosť kooperácie firmám z oblasti digitálnych, finančných a zelených technológií.„Slovensko a Írsko majú veľa spoločného, žijeme v časoch transformácie tradičných priemyselných odvetví na inovačné ekosystémy. Malé a stredné podniky by mali byť nosným pilierom našich ekonomík. Našou ambíciou je pomôcť im rásť, nájsť si nové trhy a partnerov,“ uviedla štátna tajomníčka. Podľa Brockovej majú malé ambiciózne spoločnosti prirodzený záujem o to, aby sa presadili v zahraničí.Podujatie Slovakia-Ireland Tech Pitch je pilotným projektom veľvyslanectva Slovenskej republiky v Írsku. Jeho cieľom je podľa rezortu diplomacie hľadať investorov a vymieňať si skúsenosti medzi slovenskými a írskymi firmami.