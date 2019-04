Inovatívni pedagógovia si vymieňali inšpirácie v Paríži

Slovenská výprava na Education Exchange 2: (zľava) Jarmila Janisková, Katarína Hvizdová, Michaela Lesajová, Zuzana Molčanová, Júlia Jánošíková Foto: Microsoft SR Foto: Microsoft SR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž/Bratislava 23. apríl 2019 – Učitelia z celého sveta vrátane slovenského tímu sa 2. – 4. apríla 2019 zúčastnili na každoročnej konferencii E2 – Education Exchange. V metropole Francúzska sa stretlo 300 pedagógov z rôznych krajín, ktorí sa zapojili do programu Microsoft Innovative Educator Expert. Program je určený pre inovatívnych učiteľov, ktorí radi skúšajú nové postupy vo vyučovaní s využitím technológií. Kvalifikáciou na účasť na konferencii bolo zapojenie sa do podujatia TechPill Challenge. V súťaži mali učitelia za úlohu vytvoriť akýsi liek, ktorým vyliečia ,,body bolesti“ v školách. Prvenstvo v TechPill Challenge si odniesla slovenská učiteľka Katarína Hvizdová zo Základnej školy Karpatská ul. vo Svidníku.Konferencie sa zúčastnili učiteľky zo Slovenska: okrem víťazky TechPill Challenge pre Slovensko Kataríny Hvizdovej aj Jarmila Janisková zo Strednej priemyselnej školy v Novom Meste nad Váhom, Júlia Jánošíková z Gymnázia v Malackách a Michaela Lesajová zo Spojenej školy sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom. Slovenskú delegáciu v Paríži sprevádzala Zuzana Molčanová zo spoločnosti Microsoft Slovensko.Počas E2 mali účastníci veľa možností načerpať nové a netradičné myšlienky z celého sveta. Na špeciálnom vzdelávacom trhovisku nápadov Learning Marketplace sa učitelia navzájom inšpirovali a vymieňali si skúsenosti. Slovenská výprava tam prezentovala úspešné riešenia z praxe.Ocenenázo Svidníka vysvetlila, prečo zaviedla princípy projektového vyučovania, ktoré realizovala počas vyučovacích hodín: „“ A dodáva, ako to funguje v praxi: „.“Učiteľkazo Spojenej školy sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom prezradila cieľ svojho projektu: „" Ako opisuje ďalej, projekt sa skladal z troch aktivít: „Pedagogičky Jarmila Janisková a Júlia Jánošíková sa zúčastnili na výprave ako Microsoft Innovative Educator Fellow (MIE Fellow). Tento status získavajú pedagógovia zapojení do programu Microsoft Innovative Educator Expert , ktorí dosiahli v rámci programu významné úspechy.opisuje prezentácie učiteľov počas E2: „vníma hlavný prínos E2 konferencie v získaní motivácie: „Súčasťou konferencie bola dvojdňová výzva pre účastníkov pripraviť projekt – návrh vyučovacej hodiny, ktorá vtiahne žiakov do mesta Paríž. Projekty boli hodnotené v štyroch kategóriách: Kreativita, Spolupráca, Inklúzia a Názor študenta.so svojím tímom získali prvé miesto v kategórii Inklúzia. „Zuzana Molčanová, Teacher Engagement Manager Microsoft Slovensko, nazvala podujatie výpravou za inšpiráciou: „,“ uzavrela a zhodnotila parížske vzdelávacie dobrodružstvo.