Inovatívnosť aj systémovosť: Banská Bystrica rieši kvalitu ovzdušia smart a komplexne

Prínosy členstva v Smart Cities Klube

Dôraz na bezemisný pohon

Adaptačné a mitigačné opatrenia

26.7.2023 (SITA.sk) -V štádiu úvah je vytvorenie jednotnej tarify MHD, ktorá by okrem samotného cestovného lístka na verejnú či inú podporovanú dopravu obsahovala balíčky doplnkových benefitov.Stredoslovenská metropola je obklopená horami, má však kotlinovú polohu s nepriaznivými rozptylovými podmienkami. Na znečistení klímy v Banskej Bystrici sa podieľajú najmä lokálny drevársky priemysel, splodiny z vykurovania tuhým palivom a intenzívna automobilová doprava.Predovšetkým riešenia posledného spomenutého aspektu sú v silách radnice. Banská Bystrica ako člen neformálneho združenia Smart Cities Klub (SCK) cielene uprednostňuje inovatívne postupy na základe poznatkov a skúseností aj zo zahraničia.Do agendy SCK patrí viaczložkový projekt Smart City Academy zameraný práve na kvalitu ovzdušia. Je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie pod Operačným programom Kvalita životného prostredia a odborne ho zastrešuje Slovenský hydrometeorologický ústav. Ponúka inšpiráciu aj know-how.Banská Bystrica začala s obmenou vozového parku, pričom kladie dôraz na bezemisný pohon zhmotnený do trolejbusov. Zároveň sa snaží dosiahnuť, aby vozidlá za ekologickejšie vymenila aj spoločnosť, ktorá má na starosti obslužné činnosti v odpadovom hospodárstve a pri údržbe komunikácií.Súčasťou ambície zvýšiť prevádzkovú, ekonomickú aj zdravotnú kvalitu života občanov prostredníctvom zlepšenia ovzdušia je účelový energetický audit prostredia aj verejných budov. Na základe zistení vypracujú miestne plány a opatrenia nízkouhlíkovej stratégie na zmenu k trvalo udržateľnému rozvoju."V ideálnom prípade radnica zanesie dáta do mapových aplikácií GIS, ktoré možno rozširovať o ďalšie vrstvy údajov, a to i vo forme časových radov. Vďaka tomu sa napríklad dá efektívne spravovať nehnuteľnosti. Najlepšie by bolo, ak by sa mesto do toho pustilo aj so samosprávami z okolia či dokonca na úrovni celého kraja," odporučil expert SCK Jaroslav Kacer.Banská Bystrica ešte nedávno aj vo svojich oficiálnych dokumentoch priznávala nesystémovosť príslušných aktivít: nevychádzali z detailnej analýzy bilancie skleníkových plynov či hodnotení zraniteľnosti územia a zohľadnenia rôznych segmentov. Východiskom je program "Reakcia na zmenu klímy mesta Banská Bystrica".V partnerstve s Nórskym inštitútom pre mestský a regionálny výskum, ktorý pôsobí pri Metropolitnej univerzite v Osle, program vnáša do procesov poriadok a efektivitu. Cieľom je stanoviť a realizovať vhodné adaptačné a mitigačné opatrenia a naplánovať ich v konkrétnych obdobiach.