Insitné umenie z Kovačice a Škola remesiel ÚĽUV boli zapísané do zoznamov UNESCO

3.1.2025 (SITA.sk) - Medzivládny výbor na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO rozhodol o zápise Insitného umenia z Kovačice do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO.Stalo sa tak v paraguajskom hlavnom meste Asunción počas 19. zasadnutia medzivládneho výboru, ktorého členom je aj Slovenská republika. Pri rozhodovaní bol prítomný aj štátny tajomník Ministerstva kultúry SR Mário Maruška.„Kovačické insitné umenie predstavuje významný a výnimočný prvok reprezentujúci živé dedičstvo slovenskej menšiny žijúcej v Srbsku. Mimoriadne ma preto teší, že nominácia, ktorú v zmysle pravidiel síce predložila Srbská republika, no s odbornými radami sa na nej podieľali aj experti zo Slovenska, bola schválená,“ povedala ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová Rovnako významný úspech v Paraguaji dosiahla aj Škola remesiel ÚĽUV , ktorá bola zaradená do Zoznamu dobrých praktík UNESCO. Nakoľko sa tejto škole dlhodobo darí vzdelávať ľudí v oblasti tradičného remesla, bolo jej zaradenie do výberu jej odborným ocenením.Generálna riaditeľka ÚĽUV Eva Ševčíková uviedla, že úspech školy spočíva v návrate zabudnutých zručností a v možnosti ich vlastnoručnej výrobky. „Mnohé činnosti a zručnosti sú už v zabudnutí. Ale práve tu majú ľudia možnosť sa vrátiť a vlastnými rukami si vyhotoviť vlastný výrobok,“