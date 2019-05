Inšpekcia životného prostredia zakázala dvom podnikom postrek lesov

Ilustračná fotografia Foto: TASR - Štefan Puškáš Foto: TASR - Štefan Puškáš

Bratislava 10. mája (TASR) - Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) v piatok zakázala aplikáciu postrekov proti mníške veľkohlavej na miestach, kde ich plánovali uskutočniť štátne podniky Lesy SR a Vojenské lesy a majetky SR. Obom podnikom tiež v súvislosti s avizovanou aplikáciou postrekov oznámila začatie štátneho dozoru zameraného na dodržiavanie zákona o ochrane prírody a krajiny. Informovalo o tom Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR.napísal envirorezort.Vojenské lesy chceli postrek aplikovať na v Šenkvickom háji už od budúceho týždňa. Verejnosť o tom informovali v stredu (8. mája). Iniciatíva My sme les pritom poukazovala na to, že lesníci chcú obísť zákon. Štátny podnik totiž oznámil, že postrek použije v nesúvislých plochách do výmery dvoch hektárov. Podľa iniciatívy to však robil len preto, aby nemusel žiadať o výnimku zo zákona o ochrane prírody.Lesy SR plánovali letecké postreky v odštepných závodoch Šaštín, Smolenice, Topoľčianky a Levice. Ubezpečovali, že postreky budú realizované až po získaní všetkých povolení, vrátane výnimky zo zákona o ochrane prírody. Poukazovali tiež na to, že zamedziť šíreniu škodcu im prikazuje zákon.Aktivisti z My sme Les označili postreky za mrhanie verejnými zdrojmi, keďže cyklické premnoženie mníšky veľkohlavej je podľa nich bežné. Pri svojich tvrdeniach sa odvoláva aj na stanovisko Romana Zollera z MŽP. Prípravok podľa jeho vyjadrení aj napriek vyššej selektívnosti priamo zasiahne aj iné druhy motýľov a nepriamo širšie spektrum ďalších druhov, čím ovplyvní zložitý lesný ekosystém.