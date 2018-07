Inšpektori práce odhalili za 1. polrok 1200 nelegálnych zamestnancov

Ilustračné foto. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Košice 31. júla (TASR) - Slovenskí inšpektori práce odhalili za prvý polrok 1166 nelegálne zamestnaných osôb. Takmer polovica z nich (538) boli cudzinci, najčastejšie štátni príslušníci tretích krajín. Zákaz nelegálneho zamestnávania porušovali vo väčšine muži (933). Skontrolovaných bolo takmer 12.000 subjektov a viac ako 28.000 fyzických osôb. Na tlačovej konferencii v Košiciach o tom informoval Národný inšpektorát práce (NIP) s tým, že za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania boli uložené pokuty vo výške viac ako dva milióny eur.Najčastejšie nelegálne zamestnanými cudzincami boli Srbi, Ukrajinci či Poliaci.povedal Ivan Hambalek z Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru. Dodal, že fabriky často zamestnávajú cez sprostredkovateľské agentúry.Najčastejšie sa porušovania zákona dopúšťajú mikropodniky do deväť zamestnancov.uviedla riaditeľka odboru inšpekcie práce Miroslava Skičková.Podľa Skičkovej je potešiteľnou správou, že v medziročnom porovnaní bolo odhalených menej prípadov nelegálneho zamestnávania slovenských občanov. Vplyv na celkový mierny pokles odhalení môže mať podľa nej aj zmena legislatívy.spresnila.Celkovo odhalil NIP za minulý rok 3275 nelegálne zamestnaných osôb, z tohto počtu bolo 1237 fyzických osôb cudzincov. Ako spresnila Skičková, NIP dlhodobo vníma najmenej prípadov nelegálneho zamestnávania v Trenčianskom kraji.uviedla.Generálny riaditeľ NIP Karol Habina povedal, že existujú dva typy zamestnávateľov, a to takí, ktorí zamestnávajú nelegálne, lebo nepoznajú legislatívu, a takí, ktorí ju poznajú, ale nekalým spôsobom sa snažia získať konkurenčnú výhodu na trhu.vysvetlil.Podľa predbežných výsledkov mimoriadnej akcie Tajpan, ktorá prebiehala od 11. júna do 17. júna prevažne v západných častiach Slovenska, bolo zo skontrolovaných 994 subjektov a 1699 fyzických osôb nelegálne zamestnávajúcich 60 subjektov a nelegálne zamestnaných 132 fyzických osôb, z toho 38 cudzincov. Previerku vykonávali inšpektori práce z oddelenia kontroly nelegálneho zamestnávania, respektíve Kobra. Súhrnné výsledky budú podľa NIP zverejnené v októbri.dodala Skičková.