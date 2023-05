Inšpiratívne ženy diskutovali o príležitostiach v IT

Ako uspieť v súčasnom svete?

15.5.2023 (SITA.sk) - Na tretí ročník podujatia EkvalIT prijali pozvanie do diskusie od Anky Záhorčákovej okrem iných zaujímavých rečníkov aj veľvyslankyňa v Egypte Lenka Miháliková, neurogenetik Tomáš Eichler či podnikateľka a propagátorka IT Mirka Uhnak.(Bratislava 15. mája) - Prečo je svet informačných technológií stále doménou mužov a akú veľkú príležitosť pre sektor tvorí ženská populácia? Ako prekonať strach z technológií a aké sú účinné techniky, keď si chcete na pracovnom pohovore vybojovať lepší plat? Aj o týchto témach diskutovali inšpiratívne spíkerky a spíkri na podujatí Evkalit vo štvrtok 11. mája v priestoroch bratislavského ateliéru Svetlík. V poradí už tretí ročník diskusie zorganizovala ambasádorka pre ženy v IT Anka Záhorčáková a spoločnosť DITEC. Záznam je uverejnený na YouTube na linku: https://youtu.be/cwXCdV7JOHI Podľa Anky Záhorčákovej, obchodnej riaditeľky spoločnosti DITEC, predstavujú ženy v sektore IT obrovskú, ale zatiaľ nevyužitú príležitosť. Upozornila na fakt, že softvér na rozpoznávanie hlasu je často prispôsobený mužským hlasom, kým ženské hlasy sú pre softvér často problém. Považuje to za obrovskú príležitosť pre výrobcov softvéru.Lenka Miháliková, veľvyslankyňa SR v Egypte, hovorila o svojej skúsenosti s tým, ako sa pozícia žien na celom svete mení a zlepšuje. Napríklad v Egypte sa podiel žien v parlamente zvýšil z dvoch percent pred desiatimi rokmi na súčasných 27 percent. Slovenský vedec a neurogenetik Tomáš Eichler poukázal na dôležitosť spánku pre naše fyzické a duševné zdravie. Na zlepšenie kvality spánku odporúča meditáciu a vyhnúť sa modrému svetlu pred spaním.Profesionálny vyjednávač Viktor Kostický hovoril o tom, ako môžu ženy lepšie vyjednávať o svojom plate. Vysvetlil princíp takzvaného paradoxu obhajoby. Radí, aby ženy počas rozhovorov o platovej náročnosti mysleli na blízkych, za ktorých bojujú za lepší život. Vedci totiž zistili, že ženy sú často príliš skromné a viac vedia zabojovať práve za svojich milovaných.Andrea Ubrežiová o kariére v IT nikdy neuvažovala, po návrate zo zahraničia sa však rozhodla pre štátnu správu a teraz hovorí, že jej rozhodnutie prejsť do IT bolo jedno z najlepších. Dnes pomáha zlepšovať IT systémy štátu slúžiace ľuďom.Mirka Uhnak, podnikateľka a propagátorka IT spomenula strach z technológií ako jeden z dôvodov, prečo je v IT stále príliš málo žien. Práve preto pred šiestimi rokmi založila Mini Tech MBA, vzdelávací program určený špeciálne pre ženy. Dnes má 224 absolventiek, ktorým v priemere stúpol plat takmer o tretinu a takmer dve tretiny z nich urobili kariérnu zmenu k lepšiemu.Diskusia ukázala, že aj napriek súčasným výzvam a prekážkam existuje veľa príležitostí pre ženy v oblasti technológií. Je len otázkou času, kedy sa ženy stanú plne zapojenými a aktívnymi účastníkmi tohto rýchlo sa rozvíjajúceho sektora. Aj spíkerky a spíkri z diskusie EkvalIT ukázali, že to je možné a že môžu byť príkladom pre ďalšie generácie žien, ktoré sa chystajú vstúpiť do sveta technológií. "Hlavné je navzájom sa počúvať s porozumením, aby sme veci mohli pohnúť ďalej," uzavrela inšpiratívnu debatu Anka Záhorčáková.Viac informácií si môžu záujemcovia nájsť na stránke www.ekvalit.sk a záznam je možné vidieť na https://youtu.be/cwXCdV7JOHI Ženy sú pre sektor IT obrovská nevyužitá príležitosť, hovorí Anka Záhorčáková, obchodná riaditeľka DITEC. "V domácnosti využívame virtuálnu asistentku, ktorá zriedkakedy rozumela mojim pokynom, ale tým manželovým bez problémov. Spočiatku som to vzťahovala na seba. Neskôr som zistila, že problém je inde," povedala Anka Záhorčáková. Výskum Rachael Tatman z Washingtonskej univerzity totiž ukázal, že softvéry na rozoznávanie hlasu aj od tých najväčších svetových technologických hráčov sú dimenzované najmä na mužské hlasy, kým s tými ženskými majú často problém. "Určite by sa malo zohľadňovať to, čo je potrebou 51% obyvateľstva. My ženy nechceme zažívať situácie, že si kúpime nové auto, ktoré však bude rozumieť len nášmu manželovi. Vnímam to však pozitívne. Je to obrovská príležitosť a medzera na trhu, ktorú výrobcovia softvéru môžu využiť."Rovnoprávnosť znamená, že každý jednotlivec alebo skupina ľudí má rovnaké zdroje alebo príležitosti. Spravodlivá rovnoprávnosť uznáva, že každá osoba má odlišné podmienky, a prideľuje jej presne také zdroje a príležitosti, ktoré sú potrebné na dosiahnutie rovnakého výsledku. "Je dôležité akceptovať inakosť a vytvoriť čo najlepšie podmienky tak, aby každý dosiahol plný potenciál svojich možností," dodala Anka.Jej excelencia Lenka Miháliková má IT vzdelanie, ale už na začiatku kariéry presedlala na diplomaciu. Dnes pôsobí ako mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa SR v Egypte s pôsobnosťou pre ďalších päť okolitých krajín. Káhira je diplomatická metropola, svoje veľvyslanectvá tu má 161 štátov sveta. Z toho žien veľvyslankýň je dvanásť, z krajín ako Nový Zéland, Írsko, Niger, Malawi, Spojené Arabské Emiráty. "Diplomacia bola vždy doménou mužov, ale celosvetovo sa to mení. Žien diplomatiek pribúda aj v krajinách Blízkeho východu," povedala Lenka Miháliková cez telemost z Káhiry. Práve menej ženských predstaviteliek spôsobilo, že dvanásť veľvyslankýň sa pravidelne stretáva a odovzdáva si svoje skúsenosti či kontakty na dôležité ženy egyptského biznisu či politiky.Vyše 100-miliónová prevažne moslimská krajina zápasí s chudobou a vysokou mierou negramotnosti najmä medzi vidieckymi ženami. Napríklad v cestovnom ruchu, jednom z hlavných odvetví egyptskej ekonomiky, pracujú takmer výhradne muži. Vo väčších egyptských mestách však žije pomerne široká vrstva úspešných profesionálok v rôznych odvetviach. Nežnejšie pohlavie sa desaťročia snaží cez rôzne komisie systémovo podporovať aj egyptská vláda. "Pozícia žien sa zlepšila posilnením politického zastúpenia. Dnes v egyptskom parlamente sedí 27 percent žien, pričom pred desiatimi rokmi to boli dve percentá," vysvetlila Lenka Miháliková.Naša výkonnosť, fyzická aj psychická rovnováha závisia od stavu nášho organizmu. Naše telá by sme mali brať ako dôležité pracovné nástroje, o ktorých dobrý stav by sme sa mali správne starať, hovorí slovenský vedec a neurogenetik Tomáš Eichler. Výsledky jeho výskumu spánku sa dostali aj do najprestížnejšieho vedeckého časopisu Science. "Spánok je základná vlastnosť všetkých nervových buniek. Keby vedeli, aký dôležitý je spnáok, šéfovia by platili svojimi zamestnancom za to, aby spali," vysvetlil Tomáš Eichler počas diskusie. Podobne ako šesť nositeľov Nobelovej ceny, aj Tomáš a jeho tím robili výskumy na červoch. Majú len niekoľko stoviek mozgových buniek, preto je práca s nimi jednoduchšia. Napriek tomu spať potrebujú podobne ako ľudia. "Máme sa od nich čo učiť. Spánok je nesmierne dôležitý nielen pre fyzické, ale aj duševné zdravie." Práve problémy so spánkom sú dnes čoraz častejšie. V bdelom stave odporúča Tomáš Eichler meditáciu. Tá síce nenahradí spánok, ale zlepší jeho hĺbku a kvalitu. A koľko spánku je dosť? "Univerzálne číslo neexistuje. Platí, že by sme sa mali budiť odpočinutí." A spánok cez deň? "Jednorazovo je to v poriadku, ak treba dospať spánkový dlh. Ak popoludní spávate pravidelne, malo by to byť maximáne 30 minút, aby ste si nenarušili nočný spánok," hovorí Tomáš Eichler.Nielen v sektore IT, ale pri väčšine profesií platí, že ženy za rovnakú prácu na rovnakej pozícii často dostávajú menej peňazí. Ako vysvetlil profesionálny vyjednávač a konzultant obchodu Viktor Kostický, jedným z dôvodov je aj väčšia skromnosť žien na pracovných pohovoroch oproti mužským kandidátom. Ako užitočnú metódu poradil paradox obhajoby, ktorý funguje len u žien. O čo ide? V rámci pokusu dali mužom a ženám úlohu vyjednať si plat pre seba a pre niekoho blízkeho. Kým pri rokovaniach o vlastnom plate ženy často pristali na oveľa nižšie sumy ako ich mužskí kolegovia, pri vyjednávaní za iných boli oveľa tvrdšie. Viktor Kostický teda radí pri rozhovore o budúcom plate myslieť najmä na blízkych, napríklad deti, za ktorých lepší život žena tiež bojuje. Prezradil aj ďalšie vyjednávacie techniky. "Ak na otázku o primeranom plate odpoviete jedným konkrétnym číslom, protiponuka bude pravdepodobne nižšia. Ak však vašou odpoveďou bude interval medzi vašim želaným platom a trošku nadsadeným číslom, ponuka od potenciálneho zamestnávateľa bude s najväčšou pravdepodobnosťou v tomto intervale. Tak funguje ľudská psychika."Andrea Ubrežiová podľa svojich slov nikdy o kariére v IT neuvažovala. Najprv chcela byť baletkou, neskôr vyštudovala medzinárodný obchod a potom desať rokov pôsobila v zahraničí. K technológiám sa dostala cez svoju kamarátku, ktorá navrhuje IT systémy pre Amazon. Postupne sa s týmto sektorom začala oboznamovať a hlbšie ho spoznávať. A tak keď život Andreu zavial naspäť na Slovensko, rozhodla sa pre štátnu správu. "Na začiatku som bola sama baba medzi štyrmi chalanmi," povedala Andrea Ubrežiová s tým, že veci sa veľmi dynamicky menia k lepšiemu. Dnes je v jej tíme už 11 ľudí, pomer mužov a žien je takmer vyrovnaný. "Moje rozhodnutie ísť do IT bolo jedno z mojich najlepších, doteraz som ho ani raz neoľutovala."Za nedostatkom žien v IT môže byť aj strach z technológií. Kde sa berie? To zaujímalo aj Mirku Uhnak, keď uvažovala o začiatku svojho podnikania. Ako na diskusii sama priznala, aj ona sa na univerzite technologických oblastí stránila a nikdy sa im nechcela venovať. V roku 2017, keď mala len 7-mesačné bábätko, sa rozhodla spustiť svoj vzdelávací program o IT zameraný špeciálne na ženy. "Stratila som strach. Keď som bola schopná priviesť na svet takéhoto úžasného človeka, budem vedieť všetko," hovorí Mirka. Dnes má jej Mini Tech MBA za sebou vyše dvesto úspešných absolventiek. Našim absolventkám narástol plat v priemere o 30 percent, čo je veľká zmena v živote. Až 64 percent z nich urobilo kariérnu zmenu k lepšiemu. Za najdôležitejšie považujem, že 96 percent absolventiek sa cíti sebavedomejšie a trúfa si na väčšie kariérne výzvy," povedala Mirka Uhnak.