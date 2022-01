Inšpirujte sa pánskym bedekrom plným štýlu a elegancie

Nadčasová kvalita patrí do skrine

Dobrý prvý dojem s nezabudnuteľnou vôňou

Čítanie, najlepšie učenie

Zovňajšok je zrkadlom nášho zdravia

Čas na relax a "vyčistenie" hlavy

31.1.2022 (Webnoviny.sk) -S vývojom technológií, architektúry, módy a spoločnosti sa vyvíja aj moderný obraz muža. S mužmi sa najčastejšie spájajú pojmy rešpekt, autorita a sila, ktoré si získali vďaka svojmu postaveniu v spoločnosti a tvrdou prácou. Doba sa však zmenila a dnes majú muži väčšiu slobodu – či už pri výbere zamestnania, módy aj štýlu. Ako vyzerá v dnešnej dobe moderný muž? Pozreli sme sa na to bližšie v priestoroch obľúbeného petržalského centra a v spoločnosti renomovaného stylistu, Alexa Lindova. Ako nám prezradil, šatník pánov je aj z pohľadu posledných dekád pomerne stabilný. "Pánska móda sa za posledných 100 rokov výrazne nezmenila, menili sa iba siluety a strihy. V súčasnosti šatník muža 21. storočia je veľmi praktický, pretože žijeme v rýchlej dobe. Má v ňom dobre padnúce košele, kvalitné saká z vlny alebo zmesi kašmíru, elegantné kožené topánky či neformálnu obuv a upravený vzhľad," dopĺňa Alex Lindov, renomovaný stylista Auparku Bratislava.Inšpirujte sa manuálom muža 21. storočia a kráčajte aktuálnym rokom s ešte väčšou noblesou. Stačí si osvojiť niekoľko jednoduchých rád a tipov:Užívajte si možnosť slobody štýlu a zároveň nemajte strach z tradičných kúskov, ktoré sú nadčasové a poslúžia vám niekoľko sezón. Pri kúpe košele sa zamerajte na kvalitný materiál a dobrý strih, vyberte si podľa príležitosti a vášho pohodlia buď regular fit alebo slim fit. Bielou, svetlomodrou alebo čiernou košeľou neurobíte krok vedľa. Presne také košele objavíte napríklad v obchode Massimo Dutti, ktorý nájdete v nákupnom centre Aupark Bratislava.Nezabudnite na to, že oblek na mieru spraví zázraky, a preto neváhajte investovať do nadčasového kúsku, ktorý si viete dať upraviť presne podľa vašich mier napríklad v predajni Ozeta. Vydrží vám roky. Na výber sa ponúkajú rôzne farby a vzory. V chladnejšom počasí si vyberte elegantný kabát, ktorý vás zahreje a lichotivo zvýrazní vašu mužskú siluetu, napríklad v koňakovej farbe, opäť z dielne Ozeta.Rovnako dbajte na výber kvalitnej, a hlavne vždy a čistej obuvi. V skrinke na topánky odporúčame mať viaceré páry čistých tenisiek, ale aj ležérnych poltopánok, ideálne v hnedej a čiernej farbe. Topánky sa snažte zladiť s doplnkami, akými sú opasky alebo pánska taška.Vhodne zvolená vôňa iba podčiarkne vašu osobnosť, a preto si pri výbere parfumu doprajte čas a starostlivo si zvoľte tú správnu vôňu pre vás. Medzi mimoriadne obľúbené pánske parfumy rozhodne patrí Sauvage od Dior, Y Le Parfum od Yves Saint Laurent alebo Uomo Intense od Valentino, ktoré sú dostupné v parfumérii Douglas v Auparku. Drevité a kožené akcenty vo vôni zvýraznia vašu mužnosť, dodajú sebavedomie a zmyselnosť.Ako sa nechal svojho času počuť Alexander Sergejevič Puškin: "Čítanie, najlepšie učenie." Vaše vzdelávanie a rast by nemali končiť odchodom zo školských lavíc. Byť tou najlepšou možnou verziou samého seba, je to, o čo by sme sa všetci mali snažiť. Neustále vzdelávanie nielen rozširuje obzory ale prináša i nové impulzy a schopnosti. Čítanie je pritom prirodzená cesta za vzdelaním. Nájdite si preto chvíľku pre seba s kvalitnou motivačnou literatúrou alebo literatúrou faktu zo sieti kníhkupectiev Panta Rhei v Auparku Bratislava. O svoje vedomosti sa neváhajte podeliť a ochotne ich zdieľajte so svojim okolím. Správajte sa s úctou a rešpektom k ženám, starším a s trpezlivosťou sa venujte deťom, ktoré viete naučiť niečo nové zo svojich skúseností.Myslite na váš zdravotný stav a nájdite si čas na šport. Je už na vás, či preferujete fitness centrum alebo pohyb v prírode. Nezabudnite aj na najväčší orgán ľudského tela – pokožku a starajte sa o ňu s láskou. Dbajte na výber výživnej a kvalitnej kozmetiky, a preto zvoľte napríklad produkty z pánskeho radu tradičnej značky Manufaktura, v podobe osviežujúceho sprchového gélu alebo hydratačného krému na pleť. Ak preferujete prírodnú kozmetiku, stavte na produkty slovenskej značky Soaphoria, ktorá má vo svojej ponuke vlasové produkty, napríklad tvarujúcu pastu na vlasy ale aj napríklad organický deodorant. Vyhraďte si čas aj na návštevu holičstva alebo kaderníctva Gio v Auparku, pretože moderný strih vlasov a brady dotvorí váš celkový vzhľad.A na záver je potrebné si uvedomiť, že každý z nás potrebuje raz za čas "vypnúť" a oddýchnuť si od každodenných starostí. Práve v Auparku Bratislava máte možnosť zrelaxovať v Saunia, v saunovom svete s výhľadom na Bratislavský hrad, relaxačnými zónami, barom s občerstvením. Alebo si utrieďte myšlienky počas dobrodružnej túry v prírode v oblečení od Bushman, ktoré vydrží takmer všetko, prepája a kombinuje materiály, strihy a vlastnosti vojenského, pracovného a outdoorového oblečenia.Pre ešte viac inšpirácií nielen zo sveta mužskej módy, navštívte nový IG profil @auparkman.Informačný servis