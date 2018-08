Instagram challenge #sombratislava zhliadlo 106.720 používateľov

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 5. augusta (TASR) – Do súťaže Instagram challenge #sombratislava poslali prispievatelia takmer 2000 fotografií.informovala Katarína Veslárová z Bratislavského kultúrneho a informačného strediska (BKIS), ktoré bolo spolu s magistrátom vyhlasovateľom kampane.Súťaže sa od 15. júna do 15. júla 2018 mohli zúčastniť používatelia Instagramu, ktorí bývajú, pracujú v Bratislave alebo sa v hlavnom meste pohybujú. Základnou myšlienkou bolo fotografovať svoje obľúbené miesta v Bratislave, ktoré nemusia byť len tradičnými dominantami hlavného mesta.uviedla Veslárová.Najvydarenejšie snímky organizátori odmenili vecnými cenami. Udelili ich na základe počtu lajkov pri fotkách od ostatných používateľov (s výnimkou prvej ceny). BKIS a mesto Bratislava chystajú podobné súťaže aj do budúcnosti.dodala Veslárová.