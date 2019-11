Instagram globálne testuje nezobrazovanie počtu lajkov

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Ilustračná snímka Foto: TASR/AP

Menlo Park 16. novembra - Fotografická platforma Instagram plánuje v rámci globálneho testu prestať určitým používateľom zobrazovať počet lajkov. "Používatelia, ktorí sa zúčastňujú na teste, nebudú viac vidieť počet lajkov a zobrazení fotografií a videí iných ľudí na svojej nástenke," uviedla spoločnosť patriaca sociálnej sieti Facebook. Lajky na ich vlastné príspevky budú aj naďalej viditeľné.Instagram toto obmedzenie otestoval v Austrálii, Brazílii, Kanade, Írsku, Taliansku a na Novom Zélande a reakcie používateľov boli pozitívne. Dôvodom na tento krok je snaha "pomôcť ľuďom, aby sa sústredili na fotografie a videá, o ktoré sa podelia, a nie na počet lajkov, ktoré za to získajú," tvrdí Instagram.Zatiaľ nie je jasné, koľko ľudí sa zúčastní na novom teste. Ostatní používatelia neuvidia počet lajkov a zobrazení príspevkov účastníkov testu.Instagram v súčasnosti hľadá riešenie pre autorov, pre ktorých je platforma dôležitým podnikateľským nástrojom. Tí sú totiž odkázaní na to, že svojim potenciálnym partnerom budú môcť odprezentovať svoj dosah, a na to potrebujú poznať práve počet lajkov.Podobným smerom ide aj Facebook, ktorý nezobrazovanie lajkov testuje v Austrálii.