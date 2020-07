Instagram spustí novú funkciu Reels, ktorou bude konkurovať obľúbenej aplikácii TikToku

Čo používateľom umožní Reels?

TikTok je v súčasnosti oslabený

18.7.2020 - Služba Instagram v auguste predstaví novú funkciu Reels na zdieľanie videí, ktorou bude konkurovať obľúbenej aplikácii TikTok.Platformu zatiaľ testuje v Indii, no plánuje ju uviesť na trh v USA a ďalších 50 krajinách. Oficiálny dátum spustenia novinky zatiaľ nie je známy.Reels umožní ľuďom nahrávať a upravovať 15-sekundové videá, do ktorých budú môcť pridávať hudbu a iné zvuky. Tie budú môcť nahrávať do ich príbehov a funkcie preskúmať.Instagram a jeho materská spoločnosť Facebook v minulosti už viackrát úspešne napodobnili funkcie iných aplikácií. V roku 2016 napríklad zaviedli príbehy, ktoré po 24 hodinách zmiznú, čo sa podobá aplikácii Snapchat. Funkcia bola do polovice roku 2018 dvojnásobne populárnejšia ako spomínaná aplikácia.Proti TikToku, ktorý je v súčasnosti oslabený, keďže ho zakázali v Indii a jeho zákaz zvažuje aj americká vláda, sa nechystá súťažiť len Instagram. Koncom tohto roka YouTube plánuje predstaviť novú službu pre krátke videá Shorts.Snapchat zase plánuje pre používateľov zaviesť možnosť prehľadávania verejného obsahu prostredníctvom gesta zvislého posúvania.