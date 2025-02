Instantnú kávu ľudia na Slovensku zbožňujú. No vôbec netušia, čo v nej skutočne pijeme

Pre veľkú časť konzumentov je šálka kávy neoddeliteľnou súčasťou ranného rituálu. Niektorí preferujú „turka“ (tradične zalejú pomletú kávu vodou), iní vsadia na kapsulový kávovar. Aj tak je však stále obrovský počet tých, ktorí siahajú po instantnej káve. Prečo je taká obľúbená, čo pri jej výrobe výrobcovia používajú a prečo by ste ju možno radšej mali nahradiť niečím kvalitnejším?

Prečo je instantná káva taká populárna?

Jedným z hlavných dôvodov obľúbenosti instantnej kávy rozhodne nie je výnimočná chuť. Ľudia si ju vyberajú najmä kvôli rýchlosti a pohodliu pri príprave. Stačí mať poruke horúcu vodu a pár sekúnd času: zalejete prášok alebo granule a takmer okamžite môžete piť. Rýchla príprava je praktická najmä pre tých, ktorí žijú v neustálom zhone, majú veľa pracovných povinností a ráno potrebujú kávu doslova „na počkanie“.

Ako sa instantná káva vyrába?

Na výrobu instantnej kávy sa používajú kávové zrná, rovnako ako pri príprave bežnej, zrnovej kávy. Rozdiel je však v tom, že na získanie prášku alebo granúl sa spotrebuje omnoho viac zŕn a okrem toho musia prejsť zložitým chemickým procesom. Tento postup zabezpečuje dlhú trvanlivosť a ľahkú rozpustnosť. Treba si však uvedomiť, že pri takomto procese sa môže stať, že kvalita použitých zŕn nebude vždy stopercentná. Spracovanie navyše často mení pôvodnú chuť, arómu a časť hodnotných látok, ktoré sa v káve prirodzene nachádzajú.

Prečo (ne)piť instantnú kávu?

Instantná káva si určite zaslúži pozornosť, má však svoje špecifiká. Ak vám záleží na skutočne plnej chuti a kvalite, je lepšie obmedziť jej konzumáciu alebo ju úplne nahradiť iným typom kávy. Problém je najmä v tom, že výrobcovia môžu použiť menej kvalitné zrná. V instantných zmesiach sa tiež často objavujú pridané arómy, pretože pri spracovaní sa prirodzená chuť vytráca.

Zároveň existujú produkty, v ktorých môžu byť pridané kávoviny (pražené obilniny, čakanka či mleté figy). Tieto zložky tvoria niekedy značnú časť obsahu a prispievajú k nižšej cene. Práve nízka cena a praktická príprava sú hlavnými dôvodmi, prečo instantná káva dlhodobo „vyhráva“. Mnoho ľudí na ňu jednoducho nedá dopustiť, pretože spĺňa ich základnú požiadavku: rýchlo pripraviť niečo, čo aspoň pripomína kávu.

Aké sú jej pozitíva?

Aj keď instantná káva nebýva taká kvalitná ako čerstvo namletá zrnková káva, má niekoľko benefitov. Jedným z nich je už spomínaná nízka cena. Ďalším môže byť nižší obsah kofeínu v porovnaní s klasickou kávou – to vyhovuje ľuďom, ktorí chcú alebo potrebujú kofeín obmedziť. Instantná káva obsahuje aj o niečo menej antioxidantov, no pri rozumnej konzumácii môže pozitívne ovplyvňovať náladu, zlepšovať sústredenosť a dodávať telu energiu, rovnako ako akákoľvek iná káva.

Čím ju môžete nahradiť?

Ak chcete prejsť na iný druh kávy, nemusí to byť vôbec zložité. Stačí si zaobstarať mlynček a kúpiť si čerstvé kávové zrná. Ich intenzívna aróma a bohatšia chuť vás môžu presvedčiť o tom, že menšia investícia času do prípravy sa oplatí. Ak nechcete každé ráno stáť pri mlynčeku, môžete siahnuť po moka konvičke, ktorá taktiež vytvára charakteristickú a lahodnú kávu, prípadne investovať do domáceho kávovaru s jednoduchou obsluhou.

Hneď ako si zvyknete na prirodzenú chuť zrnkovej kávy či iných alternatív, je veľmi pravdepodobné, že sa k instantnej káve už nebudete chcieť vrátiť – napriek tomu, že jej príprava je rýchla a cena často lákavá.

Zhrnutie na záver

Instantná káva je rýchly a lacný spôsob, ako si dopriať kávový nápoj. Má však obmedzenú chuť, neraz obsahuje menej kvalitné zrná a pridané látky, ktoré nie každý ocení. Napriek tomu môže pri striedmej konzumácii naštartovať deň, prispieť k lepšej koncentrácii a zlepšiť náladu. Ak sa však chcete priblížiť k plnej a autentickej chuti kávy, oplatí sa objavovať iné možnosti – či už ide o zrno do mlynčeka, moka konvičku alebo domáci kávovar.