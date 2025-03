Inštitúcie už nesmú žiadať peniaze za poskytovanie informácií, zdôrazňuje ombudsman Dobrovodský

Podnet podali poslanci z Progresívneho Slovenska

28.3.2025 (SITA.sk) - Piatkovým dňom bolo v Zbierke zákonov publikované uznesenie Ústavného súdu SR , ktorým súd rozhodol o odložení účinnosti koaličnej novely infozákona Ako zdôraznil verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský , publikovanie rozhodnutia v zbierke znamená, že norma, ktorá zaviedla možnosť inštitúcií verejnej správy argumentovať novým legálnym pojmom "mimoriadne rozsiahle vyhľadávanie informácií" pri vyžadovaní úhrady nákladov za sprístupňovanie informácií, sa už neuplatňuje.Ústavný súd (ÚS) SR prijal začiatkom marca na ďalšie konanie podnet skupiny poslancov týkajúci sa novely takzvaného infozákona (Zákon o slobodnom prístupe k informáciám).Podnet podala skupina 33 poslancov Národnej rady SR z hnutia Progresívne Slovensko (PS) , koncom januára o tom informovala poslankyňa Lucia Plaváková . Ústavný súd žiadali aj o pozastavenie účinnosti predmetnej novely, vzhľadom na to, že majú obavu zo zásahu do základných práv a slobôd občanov.Plaváková pripomenula, že koalícia novelizáciu infozákona "pretlačila" koncom minulého roka, a to i napriek tomu, že výhrady k nej mal aj prezident Peter Pellegrini Poukázala napríklad na to, že predmetná novela zaviedla možnosť spoplatnenia mimoriadne rozsiahleho vyhľadávania informácií, ktoré ale bližšie nezadefinovala, rovnako ako možný opravný prostriedok pre žiadateľov. "Ktokoľvek, kto žiada o informácie, je tak vystavený právnej neistote a nepredvídateľnosti štátnych orgánov," zdôraznila vtedy Plaváková.Ústavný súd čiastočne vyhovel aj žiadosti poslancov o pozastavenie účinnosti novely. Konkrétne pozastavil účinnosť dvoch odsekov paragrafu 14."Ak povinná osoba bude za poskytnutie informácie požadovať úhradu, písomne oznámi túto skutočnosť spolu s výškou úhrady žiadateľovi v lehote do piatich pracovných dní. Z oznámenia musí byť zrejmé, na základe akých skutočností a akým spôsobom bola výška úhrady povinnou osobou vyčíslená. Žiadateľ môže proti vyčísleniu úhrady podať námietku, o ktorej rozhodne odvolací orgán tak, že vyčíslenie úhrady potvrdí alebo zníži, ak povinná osoba nevyhovie námietke," píše sa v prvom pozastavenom odseku.Rovnako ÚS SR pozastavil aj účinnosť nasledujúceho odseku, ktorý stanovuje, že poskytnutie informácie podľa predošlého odseku je podmienené zaplatením úhrady požadovanej povinnou osobou. Ak ale žiadateľ do siedmich dní nezaplatí ani nepodá námietku, povinná osoba žiadosť odloží. "Odo dňa odoslania oznámenia až do dňa pripísania úhrady na účet povinnej osoby lehota neplynie," uvádza sa ďalej v napadnutom odseku.ÚS SR tiež pozastavil účinnosť konkrétnej vety, ktorá bola novelou doplnená do zákona, a to, že "povinná osoba môže požadovať aj úhradu účelne vynaložených nákladov za mimoriadne rozsiahle vyhľadávanie informácií". V ostatku návrhu poslancov ústavný súd pozastaveniu účinnosti nevyhovel.