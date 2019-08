Inštitúcie výskumu a vývoja sa môžu uchádzať o podporu projektov

Ilustračné foto. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 27. augusta (TASR) - Celkovo 170.000 eur na roky 2019 až 2021 je vyčlenených na podporu projektov výskumu a vývoja v rámci schémy EUREKA SK. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR zverejnilo oznámenie o možnosti podávať žiadosti o nenávratnú finančnú podporu zo štátneho rozpočtu na projekty, ktoré boli schválené Skupinou na vysokej úrovni iniciatívy EUREKA. TASR o tom informoval odbor komunikácie a protokolu rezortu školstva.Oprávnení žiadatelia, ktorými sú právnické alebo fyzické osoby - podnikatelia so sídlom v SR uskutočňujúci výskum a vývoj, môžu svoje žiadosti podávať do 21. septembra.uviedol rezort školstva.Podporené budú projekty s najvyšším bodovým hodnotením. Dĺžka spolufinancovania projektov nesmie presiahnuť 36 mesiacov.Projekty budú financované na základe alokovanej ročnej výšky finančných prostriedkov v roku 2019 vo výške 35.000 eur, v roku 2020 sumou 45.000 eur a v roku 2021 90.000 eur. Maximálna výška finančnej podpory zo štátneho rozpočtu na jeden projekt je v tomto roku v sume 10.000 eur, pre rok 2020 je to 15.000 eur a pre rok 2021 suma 25.000 eur. Výška finančnej podpory na celú dobu riešenia projektu je maximálne 50.000 eur.Cieľom programu je zvyšovať objem investícií slovenských firiem do výskumu a vývoja, podporovať medzinárodnú spoluprácu v aplikovanom výskume, podporovať rast konkurencieschopnosti slovenských firiem, vytvárať nové inovované produkty a služby, ako aj vytvárať partnerstvá ako prostriedok na podporu medzinárodnej spolupráce.