Inštitút finančnej politiky má nového šéfa, Hagaru vystrieda Valachy

30.9.2021 (Webnoviny.sk) - Novým šéfom Inštitútu finančnej politiky (IFP) pri rezorte financií sa od 15. októbra stane ekonóm a dlhoročný analytik Juraj Valachy . Na pozícii vystrieda doterajšieho riaditeľa Eduarda Hagaru. Juraj Valachy sa stáva v poradí ôsmym riaditeľom Inštitútu finančnej politiky. Informovalo o tom ministerstvo financií na sociálnej sieti.Medzi Valachyho najväčšie priority bude patriť práca na zlepšenie udržateľnosti verejných financií. „Trvalé zlepšenie ich stavu by malo priniesť zavedenie konceptu výdavkových limitov, čo je aj hlavnou výzvou pre celý inštitút. Budeme sa spoločne snažiť zlepšiť prezentáciu svojej práce navonok, no hlavne odborne odpovedať na všetky výzvy, ktoré pred nami stoja,“ uviedol Valachy.Juraj Valachy sa na ministerstvo financií po rokoch vracia, keďže už v minulosti na IFP pôsobil. Vyštudoval štatistiku a pravdepodobnosť na Fakulte matematiky a fyziky UK v Bratislave. Doktorandské štúdium v ekonómii ukončil na CERGE-EI na Karlovej univerzite v Prahe. Od roku 2006 pracoval v bankovej oblasti ako ekonomický analytik.Eduard Hagara pôsobil na ministerstve financií od roku 2012. Začínal na pozícii senior analytika Inštitútu finančnej politiky. Po roku prevzal zodpovednosť za odbor daňových a fiškálnych analýz. Po trojročnom pôsobení v Medzinárodnom menovom fonde sa v roku 2019 stal riaditeľom Inštitútu finančnej politiky.Svoj dôvod odchodu Hagara nekonkretizoval. Rezort financií zverejnil inzerát, že hľadajú nového riaditeľa alebo riaditeľku Inštitútu finančnej politiky, v júni 2021. V tom období Hagara povedal, že doterajší čas strávený na pozícii riaditeľa IFP je adekvátny k tomu, čo si táto pozícia vyžaduje.Štandardom je, že riaditeľom IFP býva kvalitný ekonóm. V minulosti ním bol napríklad viceguvernér Ľudovít Ódor alebo predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Ján Tóth . Riaditeľ IFP pôsobí pod štátnym tajomníkom Ministerstva financií SR. Riadi tím približne 35 analytičiek a analytikov, pričom v budúcnosti sa ich počet zrejme zvýši.Inštitút finančnej politiky je analytickým útvarom ministerstva financií tvorený troma odbormi. Je to odbor makroekonomických analýz a prognóz, odbor daňových príjmov a fiškálnych analýz a odbor štrukturálnych a výdavkových politík.