Inštitút hosťujúceho sudcu má riešiť dočasnú absenciu sudcov

Bratislava 2. februára (TASR) - Ministerstvo spravodlivosti chce zaviesť inštitút hosťujúceho sudcu. Vyriešila by sa tým negatívna situácia na súdoch z dôvodu dočasnej absencie zákonného sudcu. V tomto prípade teda nejde o vytvorenie nového sudcovského miesta. Návrh je súčasťou novely zákona o sudcoch a prísediacich, ktorú v piatok (1.2.) rezort predložil do medzirezortného pripomienkového konania.Hosťujúci sudca by mal podľa ministra spravodlivosti Gábora Gála (Most-Híd) fungovať na mieste sudcu, ktorý dočasne nevykonáva funkciu pre materskú alebo rodičovskú dovolenku, je dlhodobo práceneschopný alebo je na stáži.uviedol pre TASR šéf rezortu.Podľa ministerstva sú súdy v praxi konfrontované so situáciami, keď dočasný výpadok zákonného sudcu spôsobuje nutnosť prerozdelenia vecí medzi iných kolegov. Táto situácia sa podľa predkladateľov nedá riešiť pridelením nového voľného miesta sudcu, pretože absencia sudcu je dočasná. Nové miesto by neskôr bolo nadbytočné a nebolo by možné ho rušiť, keďže sudca je menovaný do funkcie bez časového obmedzenia.dodalo ministerstvo.Gál pripomína, že pri trestných veciach musí pojednávať od začiatku procesu do konca ten istý sudca. Platiť to má aj pre hosťujúceho sudcu.doplnil minister.Rezort v predkladacej správe uviedol príklad inštitútu tzv. lietajúceho sudcu, ktorý funguje v európskom priestore.priblížilo ministerstvo s tým, že slovenský ústavný poriadok pristupuje k problematike nepreložiteľnosti sudcu pomerne konzervatívnym spôsobom.Návrh zákona bol vypracovaný na základe odporúčaní zo Správy k stavu justície na Slovensku vypracovanej Európskou komisiou pre efektívnu justíciu (CEPEJ). Novela by v prípade schválenia mala byť účinná od 1. júla 2019.