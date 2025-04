Inštitút pre reguláciu hazardných hier reaguje na vyjadrenia KDH a poukazuje na nelegálny hazard

Kamenné herne sú v nevýhode

7.4.2025 (SITA.sk) - Inštitút pre reguláciu hazardných hier (IPRHH) reagoval na minulotýždňové vyjadrenia Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) o neprimeranej dostupnosti hazardných hier a ohrození detí a mladistvých. Riaditeľ IPRHH Dávid Lenčéš v reakcii uviedol, že rozumie politikom získať si sympatie ľudí, avšak vo vyjadreniach zazneli viaceré zavádzajúce tvrdenia.„Mladiství majú k reklame na hazardné hry prístup doslova vo svojom vrecku, a to v mobile. Práve tam majú nelegálni prevádzkovatelia hazardných hier priestor bez akýchkoľvek zákonov a pravidiel pôsobiť na mladých ľudí. Vyzývame preto politikov, aby sústredili svoju legislatívnu iniciatívu na skutočný problém. Tento nelegálny hazard a prichádzali s opatreniami, ako ho minimalizovať,“ konštatoval Lenčéš.V praxi už majú obce dnes možnosť prostredníctvom všeobecne záväzných nariadení (VZN) zakázať umiestnenie herne vo vzdialenosti kratšej ako 500 metrov od škôl, zariadení pre liečbu závislostí či ubytovní mládeže. Zároveň je podľa platných právnych predpisov do legálnych herní a kasín prísne zakázaný vstup osobám do 18 rokov veku, ako aj osobám v registri vylúčených osôb (RVO).Lenčéš zdôraznil, že skutočný problém spočíva v nelegálnom hazarde, ktorý cez internet, sociálne siete a mobilné aplikácie dokáže cielene oslovovať najmä maloletých a iné zraniteľné skupiny.„Práve regulované kamenné herne, kasína či licencované online prevádzky sú pritom povinné dodržiavať zákonné povinnosti, ktoré nelegálni prevádzkovatelia nedodržiavajú,“ objasnil Lenčéš s tým, že práve neprimeraná fiškálna záťaž pre legálnych prevádzkovateľov vedie k prechodu hráčov k nelegálnym prevádzkovateľom, kde neexistuje žiadna regulácia, nie je zabezpečená ochrana zraniteľných skupín a absentuje akýkoľvek dohľad.IPRHH tiež upozornilo, že vyššie zdanenie alebo iné obmedzenia legálnych prevádzkovateľov automaticky nebráni rozvoju hazardu, ako tvrdí KDH. „Dokazujú to skúsenosti z iných európskych krajín,“ dodal Lenčéš.IPRHH poukázal aj na to, že od 1. januára 2023 na Slovensku funguje Kódex zodpovednej reklamy, ku ktorému sa pripojilo viac ako 95 percent legálnych prevádzkovateľov hazardných hier.„Trh hazardných hier si tak dobrovoľne stanovil prísnejšie pravidlá reklamy, než vyžaduje zákon. Usiluje o to, aby reklama nebola agresívna ani cielená na zraniteľné skupiny, vrátane mladistvých. Kódex zodpovednej reklamy je príkladom dobrej samoregulácie nad rámec zákona, ktorá prináša výsledky,“ uzavrel Lenčéš, pričom zdôraznil, že pozornosť politikov by sa mala upriamiť na obmedzenie nelegálneho hazardu, zodpovedné hranie a ochranu maloletých a rizikových osôb.Kresťanskodemokratické hnutie predložilo do parlamentu návrh novely zákona, ktorá upravuje minimálnu vzdialenosť na reklamu upozorňujúcu na existenciu herne, herne v kasíne, alebo nabádajúcu na účasť k hazardnej hre v herni alebo v kasíne, zákazu umiestňovať informáciu o výhre v hazardnej hre a vzájomnú vzdialenosť herní zo súčasných 200 metrov na 500 metrov.Zvýšenie vzdialenosti by podľa kresťanských demokratov malo znížiť pravdepodobnosť, že tieto skupiny, najmä deti a mladiství, budú vystavené reklamám a prispieva k vytváraniu bezpečnejšieho prostredia. „Väčšia vzdialenosť od frekventovaných miest zníži viditeľnosť reklamy, a tým aj mieru jej vplyvu na obyvateľstvo, čo je dôležité pri prevencii patologického hráčstva,“ konštatuje KDH.Slováci za rok 2024 uzatvorili stávky vo výške 24,2 miliardy eur. Odvod do štátneho rozpočtu z hazardných hier za rok 2024 dosiahol úroveň 347,3 milióna eur, čo medziročne predstavuje nárast o 45,8 milióna eur. „KDH nejde prioritne o väčší výber poplatkov z hazardu v prospech štátneho rozpočtu. Sme za to, aby sa hazard nerozvíjal, lebo má nebezpečné dosahy na všetkých obyvateľov, na rodiny a na naše deti. Aj preto navrhujeme jeho väčšie zdanenie,“ dodáva hnutie.