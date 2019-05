Inštitút Ronalda Coase’a ocenil vedca M. Servátku prestížnou cenou

Aula Ekonomickej univerzity v Bratislave Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 19. mája (TASR) - Inštitút Ronalda Coase’a ocenil slovenského vedca Maroša Servátku prestížnou cenou "Award for Outstanding Achievement". Prezidentka inštitútu a bývalá riaditeľka odboru výskumu Svetovej banky Mary Shirley spresnila, že cena bola slovenskému ekonómovi udelená za vynikajúce úspechy vo výskume správania hospodárskych subjektov a prínos k analyzovaniu ekonomických inštitúcií formou ekonomických experimentov. TASR o tom informovala členka Predstavenstva Spolku slovenských spisovateľov Margita Ivaničková.Ocenenie Servátku sa konalo v piatok 17. mája počas slávnostného galavečera pri príležitosti workshopu inštitucionálnych analýz, organizovanom tohto roku vo Varšave. Servátka je profesorom experimentálnej a behaviorálnej ekonómie na poprednej austrálskej business škole Macquarie Graduate School of Management (MGSM) v Sydney, ktorá sa umiestňuje v prvej päťdesiatke svetových rebríčkov business škôl podľa The Economist and Financial Times. Je zakladateľom a riaditeľom experimentálneho laboratória Vernona Smitha na MGSM.Súčasne pôsobí ako hosťujúci profesor na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Venuje sa výskumu v oblasti organizácie a štruktúry firiem, ich strategického vstupovania na trh či aktivitám na kapitálových trhoch. Zaoberá sa aj témami súvisiacimi s dôverou a jej aplikáciou vo vzťahu firiem, zamestnancov a klientov. Skúma faktory ovplyvňujúce darcovské a dobrovoľnícke aktivity ľudí. Je autorom desiatok vedeckých štúdií publikovaných v prestížnych medzinárodných vedeckých časopisoch. Na MGSM vedie dizertačné práce niekoľkých doktorandov pochádzajúcich zo Slovenska. Jeho prednášky pre MBA študentov sú zamerané na dizajnovanie a využívanie experimentov vo firmách a na testovanie funkčnosti navrhovaných biznisových opatrení.V minulosti Servátka pôsobil na univerzitách na Novom Zélande a v USA. Doktorandské štúdium absolvoval na University of Arizona v meste Tucson. University of Arizona bola v tom čase mekkou experimentálnej ekonómie, keďže na nej pôsobil zakladateľ a hlavný protagonista experimentov v ekonómii a neskorší nositeľ Nobelovej ceny Vernon Smith.Na Slovensku Servátka organizoval prostredníctvom občianskeho združenia Virtual Scientific Laboratories medzinárodné workshopy a konferencie. Spoluorganizoval prednáškové pobyty piatich nositeľov Nobelovej ceny za ekonómiu v Bratislave - Roberta Aumanna, Roberta Mundella, Edmunda Phelpsa, Edwarda Prescotta a Olivera Williamsona. Je iniciátorom, zakladateľom a bývalým predsedom Slovenskej ekonomickej spoločnosti (SES), ktorá je asociáciou združujúcou akademických a praktických slovenských ekonómov pôsobiacich doma i v zahraničí.Inštitút Ronalda Coase’a pomáha mladým vedcom z celého sveta študovať a riešiť dôležité hospodárske problémy v domácich krajinách a zlepšovať život obyvateľstva. Ich 29 workshopmi prešlo už takmer 700 účastníkov zo 76 krajín sveta, v tom viacerí ekonómovia a politickí vedci zo Slovenska.