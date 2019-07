Integrovaný dopravný systém sa rozširuje o železničný uzol Trnava

Železničná stanica Trnava. Foto: Vovlaku.sk Foto: Vovlaku.sk

Trnava 31. júla (TASR) - Integrovaný dopravný systém (IDS), ktorý v súčasnosti funguje na území Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), sa od prvého augustového dňa rozširuje aj do Trnavského samosprávneho kraja (TTSK). V nultej fáze rozširovania sa do systému zapojí železničný uzol Trnava.informovala Zuzana Horčíková, generálna riaditeľka Bratislavskej integrovanej dopravy, a.s.Podľa obchodného riaditeľa národného dopravcu Železničnej spoločnosti Slovensko Karola Martinčeka premávajú v súčasnosti v špičke vlaky medzi Bratislavou a Trnavou v 20-minútových intervaloch.uviedol Martinček.V nultej fáze rozšírenie IDS za hranice BSK zatiaľ lístok nebude platiť aj na spoje hromadnej dopravy v Trnave.uviedla Horčíková. Tento proces by mal byť ukončený do roku 2022.Integrácia železničnej trate z Bratislavy do Trnavy je súčasťou projektu SubNodes, ktorého cieľom je skvalitniť prepojenie verejnou osobnou dopravou medzi dopravným uzlom siete TEN-T a sekundárnymi dopravnými uzlami. V rámci projektu by sa zároveň mala vypracovať štúdia realizovateľnosti. Slúžiť bude ako podkladový základný strategický dokument pre ďalšie rozširovanie IDS aj v Trnavskom kraji. Podľa slov Horčíkovej je štúdia vo fáze spracovania.“ skonštatovala.