Inteligentné a úsporné tipy na údržbu okien

Správna údržba, nastavenie okien a pravidelná starostlivosť môžu predĺžiť životnosť okien, udržať ich efektívne fungovanie a tým pomôcť ušetriť na účtoch za energie.

Pravidelný servis okien , ich údržba a správna starostlivosť sú proaktívne prístupy, ktoré môžu v budúcnosti zabrániť nákladným opravám či výmene okien. Pozrite sa spolu s nami na niekoľko tipov a techník na chytrú a cenovo dostupnú údržbu okien, vďaka ktorej vaše okná zostanú v dobrom stave aj v nadchádzajúcich rokoch.

Pravidelné čistenie

Prvým a najdôležitejším krokom pri údržbe okien je ich pravidelné čistenie. Na oknách sa s postupom času hromadia nečistoty, prach a špina, čo môže negatívne ovplyvniť ich funkčnosť a pohyblivosť. Okrem klasického čistenia okenných skiel je potrebné venovať pozornosť aj častiam, ako sú rámy a pohyblivé časti okien. Raz za čas vyčistite aj pánty a koľajnice, aby sa zabezpečil hladký chod pri otváraní a zatváraní a aby sa okná neopotrebovávali. Na čistenie okien nepotrebujete drahé profesionálne prípravky. V mnohých prípadoch si vystačíte so zmesou vlažnej vody a jemného saponátu, ktorá dokáže účinne odstrániť nahromadené nečistoty.

Kontrola tesnenia

Tesnenia okolo vašich okien sú kľúčové pre udržanie ich energetickej účinnosti a tiež zabraňujú vnikaniu vody a vlhkosti. Pravidelná kontrola tesnenia a tmelu vás nič nestojí, no práve ňou si viete zaistiť správne fungovanie vašich okien. Budete vedieť odhaliť, či vaše okná nevykazujú známky opotrebovania, praskliny alebo diery v tesnení. Akékoľvek poškodenie by sa malo hneď opraviť, aby nedošlo k jeho zhoršeniu. Tento malý no podstatný krok môže výrazne zlepšiť izoláciu vášho domova, čo z dlhodobého hľadiska vedie k úspore energie.

Mazanie pohyblivých častí

Na správne fungovanie okien je dôležité, aby mali hladký chod a dali sa jednoducho otvárať a zatvárať. S tým vám pomôže pravidelné mazanie všetkých pohyblivých častí okien, ako sú pánty, zámky či kľučky. Mazanie kovania okien by sa malo vykonať aspoň raz alebo dvakrát ročne, aby ste predĺžili životnosť týchto komponentov a tým udržali vaše okná funkčné a v dobrom stave.

Správne nastavenie okien

Dôležitým faktorom pri energetickej účinnosti okien je aj ich tesniaca funkcia. Správne nastavenie prítlaku okien môže zabezpečiť výraznú úsporu energie v domácnosti. Nastavenie okien je záležitosť, ktorú možno nezvládne úplne každý. No aj v tomto prípade existuje jednoduché riešenie. Dnes už existujú firmy, ktoré ponúkajú servis okien, ktorý zahŕňa množstvo služieb týkajúcich sa údržby a opravy okien. Servis okien je dobrou voľbou, ak chcete mať istotu, že vaše okná budú nastavené správne. A nielen to.

Profesionálny servis okien

Profesionálny servis okien je dobrou voľbou pre každého, kto chce mať okná v perfektnom stave s optimálnou funkčnosťou. Servis okien totiž rieši všetky náležitosti týkajúce sa okien, od počiatočnej kontroly cez zistenie poškodení, návrh riešení a následné opravy. Aj keď mnohé úlohy údržby môžete zvládnuť aj svojpomocne, z času na čas je dobré najať si odborníkov na pravidelné kontroly a servis okien. Tak budete mať istotu, že sú vaše okná v poriadku a plne funkčné. Mnohokrát oko laika nespozná, že sa s oknom môže niečo diať alebo že začínajú vznikať poškodenia. Tie ak sa zanedbajú, môžu spôsobiť väčšie problémy. Obrátiť sa na profesionálov preto môže znamenať ušetrenie času ale aj prostriedkov na nákladné opravy.

Investícia do inteligentných okien

Ak by vám to váš rozpočet dovoľoval, môžete zvážiť aj upgrade na inteligentné okná. Ide o typ okien, ktoré dokážu meniť svoje vlastnosti v reakcii na vonkajšie faktory. Takýto typ okien dokáže napríklad meniť úroveň priehľadnosti, vďaka čomu môžete regulovať množstvo prirodzeného svetla vstupujúceho do domácnosti. Zároveň poskytujú možnosť ovládania tónovania a tienenia. Inteligentné okná tiež dokážu optimalizovať spotrebu energie. To vďaka tomu, že reagujú na vonkajšie podmienky a prispôsobujú im svoje vlastnosti – minimalizujú tepelné zisky počas horúceho počasia a udržiavajú teplo počas chladných ročných období. Niektoré inteligentné okná majú tiež zabudované senzory, ktoré monitorujú faktory prostredia, ako je úroveň osvetlenia, teplota či dokonca kvalita vzduchu. Niektoré inteligentné okná majú tiež funkciu blokácie UV žiarenia. Mnohé takéto okná sa dajú pripojiť k systému inteligentnej domácnosti, čo umožňuje ovládať ich na diaľku alebo automatizovať prostredníctvom aplikácie.

Záver

Pre zachovanie optimálnej funkčnosti a energetickej účinnosti okien je dôležité, aby boli okná v dobrom stave. Preto netreba podceňovať pravidelnú kontrolu okien a ich jednotlivých častí, aby sa zachytili prípadné nedostatky ešte pred tým, než prerastú do nákladných poškodení. Pravidelný servis a údržba okien, správne nastavenie okien, tesnenie, ochrana a mazanie pohyblivých častí okien sú nevyhnutnosťou pre zachovanie ich optimálnej funkčnosti a energetickej účinnosti okien. Pravidelná údržba okien vám môže výrazne ušetriť čas a náklady, pretože sa vyhnete väčším opravám či výmenám. Ak zvažujete výmenu okien a rozpočet vám to umožní, možno pre vás bude lákavé zainvestovať do inteligentných okien.