Inteligentné domácnosti vďaka hlasovým asistentom ožívajú

Bratislava 24. septembra (TASR) - Myšlienka inteligentnej domácnosti vznikla už pred dlhším časom a postupne sa vyvíjala od počiatočného nápadu až po reálnu ponuku. V prvej polovici roka 2018 sa len v Nemecku, Veľkej Británii a Francúzsku predalo viac ako 16 miliónov zariadení pre inteligentnú domácnosť. Tržby na týchto troch trhoch dosiahli 5,4 miliardy eur, čo predstavuje oproti rovnakému obdobiu roku 2017 nárast o 11 %. Podľa poradenskej spoločnosti GfK sa môže inteligentná domácnosť stať oveľa väčšou obchodnou príležitosťou vďaka hlasovým asistentom.V minulosti sa slovo smart (šikovný, inteligentný) ponúkalo v spojení s rôznymi zariadeniami, vďaka ktorým možno vytvoriť inteligentnú domácnosť ako celok. Aj keď spotrebitelia prijímali tento inteligentný prísľub v zásade pozitívne, v súčasnosti sa ukazuje, že skomercionalizovať ho bude možné práve pomocou jednotlivých inteligentných riešení.Tieto jednotlivé riešenia sa pravdepodobne začnú vyvíjať na základe konkrétnych potrieb zákazníkov, ako je zaistenie bezpečnosti domova, priania baviť sa a užívať si, správať sa dobre k životnému prostrediu a mať možnosť sledovať úsporu energie, pričom všetky tieto prvky by mali byť obsiahnuté v riešeniach pre inteligentnú domácnosť.Výskum GfK ukazuje, že u mnohýchproduktových kategórií dochádza k viditeľnému rastu, napr. u LED žiaroviek, inteligentných kamier, inteligentných veľkých i malých domácich spotrebičov, robotických vysávačov a ďalších zariadení. Napríklad v prípade oblasti 'automatizácia a bezpečnosť domova' zaznamenala GfK v prvej polovici roka 2018 v krajinách západnej Európy nárast predaja v kusoch o 39 % a rast tržieb o 17 %.Hlasový asistent vstúpil do domovov spotrebiteľov len nedávno ako nenápadný dodatok k celej škále technologických zariadení, ktorými sú dnes ľudia obklopení. Tento technický prvok ponúka hlasom ovládané rozhranie na báze umelej inteligencie (AI) a veľké dáta namiesto dotykového rozhrania v smartfónoch. Umelá inteligencia a veľké dáta prinášajú možnosť spoznať a zapamätať si osobné preferencie užívateľa v rôznych situáciách, alebo pri rôznych činnostiach.Podľa Norberta Herzoga, experta GfK na sektor domácich spotrebičov, jednou z prekážok na ceste k skutočne inteligentným domovom bola roztrieštenosť používateľského rozhrania. Každé smart zariadenie bolo kompatibilné s iným inteligentným zariadením v rámci dedikovanej aplikácie určitého výrobcu, alebo webovej aplikácie na počítačoch. Hlasom aj displejom riadení asistenti na báze umelej inteligencie zrejme majú potenciál fungovať ako hub inteligentného domova a zlúčiť všetky inteligentné zariadenia do jednej platformy. Hneď ako bude systém usporiadaný takto, umelá inteligencia dokáže vytvoriť spoločný jazyk pre komunikáciu medzi týmito zariadeniami, bez toho, aby ho obmedzovali sieťové štandardy.