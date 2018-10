Inteligentné parkovanie pre ťažko zdravotne postihnutých má zelenú

Ilustračná snímka. Foto: František Iván Foto: František Iván

Bratislava 15. októbra (TASR) – Občania s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) by to mali mať s hľadaním parkovacieho miesta o niečo jednoduchšie. Už čoskoro im má pomáhať systém inteligentného parkovania, ktorý pomocou mobilného telefónu vyhľadá a odnaviguje vodiča na najbližšie vyhradené parkovacie miesto.Projekt eInklúzia prostredníctvom komplexného elektronického riešenia problematiky parkovania osôb s ŤZP bol odsúhlasený riadiacim výborom príslušného operačného programu 11. októbra. Pripravilo ho DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS).Takéto parkovanie umožnia senzory, ktoré DEUS plánuje na parkovacích miestach pre občanov s ŤZP osadiť. Tie budú komunikovať s inteligentnými parkovacími preukazmi, ktoré by sa mali v rámci projektu zaviesť. Súčasné sa totiž veľmi často falšujú. Výsledkom bude, že ak na vyhradenom mieste pre občanov s ŤZP zaparkuje neoprávnená osoba, mestská polícia bude o tom okamžite vedieť. Mesto získa aj kvalitné dáta, vďaka ktorým bude môcť sieť vyhradených parkovacích miest optimalizovať.hovorí výkonný riaditeľ DEUS Adrián Belánik.To, že inteligentné vyhľadávanie parkovacích miest cez mobilnú aplikáciu by mohlo pomôcť nielen občanom s ŤZP, ale aj mestám a obciam, potvrdil aj prieskum, ktorý DEUS uskutočnil medzi samotnými zdravotne postihnutými občanmi, starostami, primátormi i náčelníkmi mestských a obecných policajných zborov.dodal Belánik.DEUS je záujmové združenie právnických osôb založené Ministerstvom financií SR a Združením miest a obcí Slovenska. Zo zakladajúcej listiny je hlavným predmetom činnosti DEUS podpora a propagovanie procesov informatizácie a elektronizácie vo verejnej správe, s dôrazom na územnú samosprávu a zabezpečovanie nevyhnutnej informačno-komunikačnej podpory pre územnú samosprávu.