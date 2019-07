Inter Bratislava spoznal mená možných súperov v Európskom pohári FIBA

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

Prípadní súperi BK Inter Bratislava v skupinovej fáze Európskeho pohára FIBA 2019/2020:



A-skupina: zdolaný tím z kvalifikácie LM: Mornar Bar (Č. Hora)- SL Benfica (Portug.)/Donar Groningen (Hol.), zdolaný tím z kvalifikácie LM: BK INTER BRATISLAVA (SR)/Fribourg Olympic (Švaj.), PVSK-Veolia Pécs (Maď.), víťaz kvalifikačného dvojzápasu EP FIBA: BC Beroe (Bul.)- ZZ Leiden (Hol.)



D-skupina: zdolaný tím z kvalifikácie LM: Telekom Baskets Bonn (Nem.) - BK INTER BRATISLAVA (SR)/Fribourg Olympic (Švaj.), zdolaný tím z kvalifikácie LM: Falco Szombathely (Maď.) – CSM CSU Oradea (Rum.), CSU Sibiu (Rum.), Bahcesehir (Tur.)

Mníchov 24. júla (TASR) – Basketbalisti Interu Bratislava spoznali mená možných súperov v novom ročníku Európskeho pohára FIBA (EP FIBA). Rozhodol o tom stredajší žreb v Mníchove. Úradujúci šampión Slovenskej basketbalovej ligy sa na jeseň predstaví v pohárovej Európe, keď sa prihlásil do Ligy majstrov (LM). V prvom predkole narazí na švajčiarskeho majstra Fribourg Olympic (17. a 20. septembra), v druhom predkole si môže zmerať sily s nemeckým Telekom Baskets Bonn (26. a 29. septembra).Ak by v niektorom predkole „žlto-čierni“ neuspeli, tak na nich čaká skupinová fáza EP FIBA.“ povedal generálny manažér klubu Michal Ondruš.V prípade neúspechu v dvojzápase s Fribourgom, sa Inter predstaví v A-skupine proti maďarskému PVSK-Veolia Pécs, víťazovi kvalifikačného dvojzápasu medzi bulharským Beroe a holandským Leidenom, kvarteto doplní neúspešný tím z druhého predkola LM: Mornar Bar (Č. Hora) – SL Benfica (Portug.)/Donar Groningen (Hol.).Ak sa slovenskému zástupcovi podarí prejsť cez prvé predkolo LM, ale neuspeje v druhom, tak na neho čaká D-skupina. Prípadným súperom Interu by bolo rumunské CSU Sibiu, turecký Bahcesehir a zdolaný tím z prvého predkola LM: Falco Szombathely (Maď.) – CSM CSU Oradea (Rum.). Úvodné kolo skupinovej fázy EP FIBA je na programe 23. októbra.