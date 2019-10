Inter Bratislava získal slovenského reprezentanta Körnera

Vpravo Richard Körner. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. októbra (TASR) - Slovenský basketbalový reprezentant Richard Körner si bude obliekať dres Interu Bratislava. Dvadsaťosemročný kídelník začal prebiehajúcu sezónu v Brne, po ponukevšak využil klauzulu v zmluve a zamieril do hlavného mesta Slovenska.V tíme by mal vyplniť miesto po zranených Michalovi Čekovskom a Michelovi Fusekovi. V uplynulej sezóne SBL si obliekal dres Prievidze, ktorú doviedol až do finále play off. V ňom sa radoval práve Inter Bratislava. Informoval o tom web najvyššej slovenskej súťaže.