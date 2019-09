Inter ide do Fribourgu s náskokom, Naglič: Nemôžeme kalkulovať

Na snímke zľava Sterling Gibbs (BK Inter Bratislava), Murphy Burnatowski (Fribourg Olympic Basket) a Jérémy Jaunin (Fribourg Olympic Basket) počas prvého zápasu 1. predkola basketbalovej Ligy majstrov mužov BK Inter Bratislava - Fribourg Olympic Basket, 17. septembra 2019 v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

1. predkolo Ligy majstrov 2019/20 – 2. zápas:



Fribourg Olympic – Inter Bratislava /piatok 20. septembra o 20.00 h/

/prvý zápas 67:82/

Bratislava 19. septembra (TASR) – Basketbalisti Interu Bratislava majú pred odvetou prvého predkola Ligy majstrov proti Fribourgu Olympic (piatok 20. septembra o 20.00 h) postupové karty vo vlastných rukách. K švajčiarskemu majstrovi cestujú s 15-bodovým náskokom, podľa trénera Aramisa Nagliča ich však čaká ťažká robota.Inter zvládol prvý ostrý zápas novej sezóny, výhra 82:67 nad Fribourgom sa však nerodila ľahko. "Žlto-čierni" najmä v prvom polčase ťahali za kratší koniec, po zmene strán predviedli diametrálne odlišný výkon.povedal pred odvetou Naglič.Na strane Fribourgu absentoval jeden z kľúčových hráčov, senegalský pivot Babacar Toure. Aj to sa podpísalo na tom, že slovenský zástupca dokázal svojho súpera v druhom polčase preskákať a presadzovať sa z priestoru pod košom.prezradil kouč Interu k absencii Toureho. Bratislavské družstvo tiež rieši zdravotné starosti. Do prvého zápasu nezasiahli pivot Michal Čekovský ani rozohrávač Mário Ihring, pred piatkom je otázny štart ďalšieho pivota Michaela Fuseka.Výhoda domáceho prostredia v úvodnom stretnutí sa preto môže javiť ako veľká výhoda v tomto dvojzápase.uviedol Baťka.Vypracovaný 15-bodový náskok utvoril slovenskému majstrovi pred odvetou solídnu východiskovú pozíciu, Fribourg však už v minulosti ukázal, že dokáže otočiť aj takéto manko. V predchádzajúcej edícii Ligy majstrov sa švajčiarske družstvo predralo cez tri predkolá až do skupinovej fázy, za sebou nechalo aj papierovo oveľa kvalitnejšie tímy.dodal Naglič.Inter Bratislava si v prípade postupu do druhého predkola zmeria 26. a 29. septembra sily s nemeckým Telekom Baskets Bonn.