Inter má po dráme cennú výhru, Baťka: Tento bod je veľmi dôležitý

Michal Baťka, archívna snímka. Foto: TASR Pavol Zachar Foto: TASR Pavol Zachar

Bratislava 24. októbra (TASR) - Štart skupinovej fázy Európskeho pohára FIBA priniesol pre basketbalistov Interu Bratislava drámu do posledných sekúnd s víťazným koncom. Proti maďarskému Pécsu otočili stretnutie na svoju stranu v správnej chvíli a odmenou pre nich boli po výsledku 88:87 prvé dva body do tabuľky A-skupiny.Víťazstvo domácich sa na Pasienkoch nerodilo ľahko.mali navrch, vo viacerých momentoch viedli aj dvojciferným rozdielom, no ich maďarský súper potvrdil, že v tamojšej lige patrí k špičke. Z tlaku súpera sa dokázal Pécs v druhom polčase vymaniť a viackrát sa dostal do tesného vedenia.povedal pre TASR krídelník Interu Bratislava David Abrhám.Domácej obrane nerobilo problémy len americké duo Charles Aiken a Quincy Diggs, ale aj vysoká úspešnosť streľby za tri body. Vďaka nej si Pécs udržiaval v Bratislave šancu na úspech." prezradil kouč Interu Aramis Naglič.Hostia boli v záverečných minútach viackrát v tesnom vedení. Ani tento nepriaznivý vývoj však Inter nepoložil, pretože bol v stále hre o víťazstvo. "vyhlásil domáci pivot Michal Baťka.V poslednej dvojminútovke zobral na seba zodpovednosť americký rozohrávač v službách Interu Kenney Funderburk. Z jeho strany to nebol ideálny strelecký večer, no v kľúčových okamihoch mu padlo všetko, čo bolo potrebné. Šesť bodov v rade dostalo domácich do tesného vedenia a po ubránení posledného útoku mohli napokon oslavovať víťazstvo.vyjadril sa tréner Interu.Slovenský zástupca zvládol prvý krok v skupinovej fáze Európskeho pohára FIBA. Jednobodové víťazstvo po dramatickej koncovke môže byť pre zverencov trénera Nagliča vítanou psychologickou vzpruhou. Myslí si to aj Baťka:Ďalšie stretnutie Interu v Európskom pohári FIBA je na programe v stredu 30. októbra o 20.00 h, keď sa predstaví na palubovke holandského ZZ Leiden.